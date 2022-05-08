閱讀數學／小男孩比小女孩更聰明、更愛挑戰？

迄今的社會依然充斥著對於性別的刻板印象，有時候它很幽微，當事人都沒察覺自己會這樣想。然而對外在事物極其敏感的孩子們，會精確接受到性別刻板印象，然後產生想像不到的反應。

2017年有一份研究發現，僅僅是6歲的小男孩與小女孩，就會開始對性別貼標籤。他們普遍認為：男生比較聰明，女生比較乖。研究人員說故事給孩子聽，故事主角非常非常聰明。說完後，再給孩子4位候選人（2男2女），請他們猜猜看主角是誰。或者提供兩兩一組的成人資料給孩子，其中有些是同性別，有些是異性別。再問孩子

「你覺得這組裡，誰是真的真的很聰明的人～」

研究顯示，5歲的男孩跟女孩不會特別把自己的性別連結到某些特質；然而6歲開始，男孩明顯會把男性連結到 「brilliant」（傑出的），女孩則會自己的性別連結到「nice」（好的）。對自己性別的刻板印象，會進一步影響到孩子們對不同活動的參與度。

研究者提供孩子兩款遊戲，宣稱一款需要很聰明的孩子才能破關，另一款則是需要很努力不懈的特質。之後，再分別問男孩子與女孩子，他們對這兩款遊戲的興趣。研究得到了3個結論

1. 5歲時，性別對兩款遊戲都沒特別影響 2. 6歲以後，性別對「需要努力」的遊戲沒有特別影響 3. 6歲以後，女孩子會避免「需要天分」的遊戲，相對的男孩子較樂於挑戰此款遊戲。

研究人員深究，很可能是小女孩被刻板印象束縛，認為這是她們天生不在行的項目，所以下意識避開這類遊戲。相對的，小男孩則受到了刻板印象的鼓勵，願意去嘗試。如果我們同意願意嘗試、從失敗中學習，是學習新知識的重要起點。那這個現象就暗喻著：在某些情況下，小女孩踏出學習的第一步，將會比小男孩要費力許多。可那個阻力只是虛幻、不存在的集體刻板印象。