快訊

急診爆滿人力荒 醫師喊話保險公司「別再要確診者來開證明」

專家指單日3.6萬例是假象 「篩檢量能爆黑數」有隱憂

PLG／攻城獅、領航猿新增快篩陽性 本周5場賽事全面延賽

南光高中與大學結盟教授開微課程 鼓勵學子多元學習

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南光高中邀請大葉大學教授開微課程，鼓勵學子多元學習。圖／校方提供
南光高中邀請大葉大學教授開微課程，鼓勵學子多元學習。圖／校方提供

台南南光高中為豐富學生「學習歷程」，邀請大葉大學應日、財金、資工、醫工、電機、工設、材料等系教授設計「微課程」，今天到校上課，讓學子體會大學與社會真實情境，並與台北醫學大學、台中教育大學、長榮大學教學策略聯盟，幫助學生提早探索科系、了解學習需求。

今天課程設計有「穿越時空隧道的台日文化之旅」、多元智能英語桌上遊、DNA電泳、蛋白質定量分析與實作、生物材料與學習歷程檔案作成、金屬工藝創意與實作、虛擬互動藝起來、理財逹人等各種體驗。

校方表示，新穎豐富課程深獲學生喜愛及留下深刻印象，學子都很喜歡動手實作，透過討論及師生互動，提升學習興趣，並直呼「今天收穫滿滿」、「希望學校能多安排這類科系探索的課程」。

課程有日本地圖介紹日本各地有名夏日祭典、富士山週邊景點與路線，以日本動漫、電影、YouTube介紹日本各地方代表性妖魔鬼怪。

「理財達人」課程透過投資競賽實作演練，磨練投資的技術及智慧選股的技能。「虛擬互動藝起來」讓同學瞭解虛擬實境遊戲內容與製作，輸出互動虛擬實境3D遊戲APP及Cardboard頭戴顯示器體驗。「金屬工藝創意與實作」利用細金屬線以繞線技法做成簍空的葉形金屬墜飾。「多元智能英語桌上遊」課程分口語邏輯表達、字彙聯想反應、跨文化學知識。

教務主任黃士玲表示，多元選修、彈性課程是新課綱亮點，高中與大學合作開設微課程，大學教授講課讓學子對大學課程有初探機會，思考未來選擇就讀學系，找出適合自己的志向。

南光高中邀請大葉大學教授開微課程，鼓勵學子多元學習。圖／校方提供
南光高中邀請大葉大學教授開微課程，鼓勵學子多元學習。圖／校方提供
南光高中邀請大葉大學教授開微課程，鼓勵學子多元學習。圖／校方提供
南光高中邀請大葉大學教授開微課程，鼓勵學子多元學習。圖／校方提供


日本

延伸閱讀

城市小姐開跑14所大學高中職協辦 張如君慨捐10萬口罩

宣布成都世大運再延一年 FISU盼明年更多國家參賽

廖老大點名5科系沒路用　地質系立委回應釣出炎亞綸朝聖　

醫學系個人申請二階擬讓確診生應考 教育部允諾給補助

相關新聞

嘉市學童畫作跨海與日學童聯展 加深台日文化交流

在新冠肺炎疫情影響下日本和台灣的師生暫時不能自由往來和交流，但嘉義市精忠國小學生的版畫和膠彩畫作品，在外交部駐大阪代表處...

華梵學生文字設計「咒」闖出名堂 赴美交換成美術一哥

「咒」成今年開年至今最賣座國片，其中美術設計竟出自來在就讀華梵大學的學生李俊逸。華梵大學表示，李俊逸在校期間即累積豐富業...

紐時賞析／喀什米爾記者 面臨當局整肅新模式

After being held in jail for close to four years awaiting tr...

會考生活英語／【生活篇】 氣象預報

★ 單字 1. weather [`wɛðɚ] n. 天氣（國中基礎1200字） 2. drop [drɑp] v. 掉下；（氣溫）下降（國中基礎1200字）

紐時賞析／對神學士而言 打仗比養護隘口容易

The Taliban commander’s sneakers had soaked through from the...

好讀周報／他9歲上大學愛玩電動也愛與朋友出遊 13歲攻讀物理學博士

新聞故事：美國明尼蘇達州青少年坦納（Elliott Tanner）9歲時便修習明尼蘇達大學課程，主修物理學，輔修數學，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。