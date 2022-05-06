南光高中與大學結盟教授開微課程 鼓勵學子多元學習

台南南光高中為豐富學生「學習歷程」，邀請大葉大學應日、財金、資工、醫工、電機、工設、材料等系教授設計「微課程」，今天到校上課，讓學子體會大學與社會真實情境，並與台北醫學大學、台中教育大學、長榮大學教學策略聯盟，幫助學生提早探索科系、了解學習需求。

今天課程設計有「穿越時空隧道的台日文化之旅」、多元智能英語桌上遊、DNA電泳、蛋白質定量分析與實作、生物材料與學習歷程檔案作成、金屬工藝創意與實作、虛擬互動藝起來、理財逹人等各種體驗。

校方表示，新穎豐富課程深獲學生喜愛及留下深刻印象，學子都很喜歡動手實作，透過討論及師生互動，提升學習興趣，並直呼「今天收穫滿滿」、「希望學校能多安排這類科系探索的課程」。

課程有日本地圖介紹日本各地有名夏日祭典、富士山週邊景點與路線，以日本動漫、電影、YouTube介紹日本各地方代表性妖魔鬼怪。

「理財達人」課程透過投資競賽實作演練，磨練投資的技術及智慧選股的技能。「虛擬互動藝起來」讓同學瞭解虛擬實境遊戲內容與製作，輸出互動虛擬實境3D遊戲APP及Cardboard頭戴顯示器體驗。「金屬工藝創意與實作」利用細金屬線以繞線技法做成簍空的葉形金屬墜飾。「多元智能英語桌上遊」課程分口語邏輯表達、字彙聯想反應、跨文化學知識。

教務主任黃士玲表示，多元選修、彈性課程是新課綱亮點，高中與大學合作開設微課程，大學教授講課讓學子對大學課程有初探機會，思考未來選擇就讀學系，找出適合自己的志向。