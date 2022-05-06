嘉市學童畫作跨海與日學童聯展 加深台日文化交流

在新冠肺炎疫情影響下日本和台灣的師生暫時不能自由往來和交流，但嘉義市精忠國小學生的版畫和膠彩畫作品，在外交部駐大阪代表處和日台文化藝術交流會的幫忙下，第二次跨海到日本廣島縣尾道市展出，並且和當地小學生作品共同聯展。

透過畫作美感交流，讓參觀民眾更對彼此城市的景色樣貌與市民生活百態更加瞭解，台灣駐大阪代表處副處長張永賢表示，經由學童作品讓日本市民朋友看見屬於嘉義市這個木都城市特有的人文底蘊與熱情活力。

校長楊勛凱表示，今年「2022廣島縣尾道市日本台灣小學聯合作品展」獲得台日雙方許多單位的協助，終能突破困難完成四校聯展的夢想，從4月26日到5月8日在日本尾道市政府市民交流中心展出。

這次的美術作品展，展出由嘉義市精忠小學，尾道市長江小學、浦崎小學和日比崎小學的學生美術創作共108件，包含水彩畫、素描、書法、版畫及膠彩畫等，雙方彼此透過畫作描繪出兩個城市的市民文化、歷史景點與生活百態。

精忠國小的李薇羽畫出身著鄒族民族服飾的原住民朋友參加祭典、蔡巧云以「CANO」精神描繪參加甲子園棒球比賽中獲得第二名的國立嘉義農林學校投手吳明杰雕像、何英綺以生動的筆觸和色彩畫出國定古蹟城隍廟裡讓人望之生畏的七爺、八爺。

而長江、浦崎和日比崎三所小學的孩子們展出畫作，有練習日本古琴音樂、打排球、出港捕魚以及收割水稻等學校社團生活的作品。來參觀的尾道市木野莊町的矢業廣武說，「每件作品都充滿活力，讓我感覺離台灣很近。」

校方表示，這次展覽由日台文化藝術交流會和尾道市教育委員會共同舉辦，台北駐大阪經濟文化代表處協辦，副處長張永賢還特地從大阪來到尾道市。