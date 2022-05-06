華梵學生文字設計「咒」闖出名堂 赴美交換成美術一哥

「咒」成今年開年至今最賣座國片，其中美術設計竟出自來在就讀華梵大學的學生李俊逸。華梵大學表示，李俊逸在校期間即累積豐富業界經驗，現在更到美國的大學交換，快成為芝加哥哥倫比亞學院導演系「美術一哥」；李俊逸則說，感謝學校書法創作課的啟發，讓他在「咒」中創發各種不同的變化與風格。

國片年度票房冠軍電影「咒」佳評如潮，經典咒語「火佛修一，心薩嘸哞」更掀起全台模仿熱，而這些咒語文字符號設計竟全出自還正在就讀華梵大學美術與文創學系的學生李俊逸之手，且書寫與設計還被選為電影海報的宣傳封面。

華梵大學指出，李俊逸從小熱愛美術，在校表現傑出，並決定朝電影美術設計之路發展，在多部MV、廣告、影集、電影等劇組擔任美術工作，累積實務經驗，大四更與友人合開影像製作公司，在外接案。

後來還利用學校提供豐沛的國際交流機會與獎學金四度出國學習，包含四川美術學院、西班牙卡斯提亞拉曼查大學、重慶三峽學院等，大四下學期更前往美國普渡大學西北校區交換。

其實期間因新冠肺炎導致交換延期，李俊逸在趁機會努力打磨自己，加入恐怖片「咒」的製作團隊，擔任美術組道具師，片中所有咒語的文字符號設計與氣氛質感全由他負責，在華梵美術系學到的書法創作技巧也全部派上用場。

李俊逸表示，「咒」片需要大量的書法字體，包括咒的墓穴與木門上令人戰慄的血紅咒語「火佛修一，心薩嘸哞」，以及大黑佛母紅布上的「死生有名」等文字符號，感謝華梵的書法創作課帶給他相當大的啟發，讓他學習到傳統楷書、隸書之外，創發各種不同的變化與風格，而「這正是業界最需要的『設計感』」。