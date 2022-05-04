逾萬名學生參展 新一代設計展因疫情宣布停辦實體展覽

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「2022第41屆新一代設計展」宣布停辦實體展覽。圖／台灣設計研究院提供
「2022第41屆新一代設計展」宣布停辦實體展覽。圖／台灣設計研究院提供

疫情影響 ，台灣設計研究院今天宣布2022新一代設計展停辦實體展覽` ，全面採線上展覽。設研院表示，線上展維持6月1日開展，將首度增設虛擬展間功能，打造專屬的沉浸式3D擬真展覽，為線上展出更添精彩。

「2022第41屆新一代設計展」原訂6月1日至6月4日於台北南港展覽館2館舉辦，共有59校、131系，超過1萬名學生報名參展，因應近期國內COVID-19疫情快速升溫，尤其北部地區疫情更是嚴峻，考量參展師生及觀展民眾之健康福祉，本年度停辦實體展覽，線上展則維持6月1日開展，將首度增設虛擬展間功能，打造專屬的沉浸式3D擬真展覽，為線上展出更添精彩。

另為持續鼓勵學生創作，表揚優良學生作品，搭配新一代設計展辦理的「金點新秀設計獎」，則同步改為線上評選，獲獎學生並將給予獎狀或獎金，歡迎參加本屆設計展的學生踴躍角逐參賽。

「新一代設計展」由經濟部及教育部共同指導，經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，過去兩年受疫情影響，新一代設計展皆採線上展出，反而可以不受時間、空間或參觀人數的限制，創下良好展覽效益，累計至今已展出7千餘件作品，網站瀏覽量逾4百萬次、媒合數達4千多筆，此外，去年也曾邀請11個來自日本、芬蘭、英國、墨西哥、香港、泰國、馬來西亞、印度之國際頂尖設計院校或設計組織跨海參與展出，讓台灣設計學子透過線上平台與國際優秀青年設計師交流。

2022新一代設計展停辦實體展覽，線上展覽平台將持續優化，以精彩展示設計新銳的創意作品，並增加更多企業媒合交流機會。因應停辦實體展覽，各校預繳之保證金及水電費用將全額退還，已預購門票之民眾，亦可憑購買憑證全額退費。相關訊息將公告於新一代設計展官網（https://www.yodex.com.tw/）。「金點新秀設計獎」參賽細節近日亦將於「金點設計獎」官網（https://www.goldenpin.org.tw/）公告。

●參展學生及已預購門票之民眾，如有疑問，請洽詢本展以下聯繫窗口：退保證金、水電費及諮詢線上展事宜：27458199分機383林先生退預購之門票事宜：27458199分機335溫小姐；電子郵件信箱：yodex@tdri.org.tw


疫情 水電

延伸閱讀

期貨商論壇／生技期 避險利器

妙齡女Tinder交友軟體遇騙徒 見面還得交保證金警急阻

想見男網友得先買遊戲點數 23歲妙齡女險被騙3萬

只買2塊肥皂誆買了1年份 匯款買家差點受騙還好先問警

相關新聞

逾萬名學生參展 新一代設計展因疫情宣布停辦實體展覽

受疫情影響 ，台灣設計研究院今天宣布2022新一代設計展停辦實體展覽` ，全面採線上展覽。設研院表示，線上展維持6月1日...

好讀周報／他9歲上大學愛玩電動也愛與朋友出遊 13歲攻讀物理學博士

新聞故事：美國明尼蘇達州青少年坦納（Elliott Tanner）9歲時便修習明尼蘇達大學課程，主修物理學，輔修數學，現...

Costco大探索 國外熱門商品英文怎麼說？

大家去 Costco 都會買什麼？ 小編家一定會買衛生紙和小可頌，之前限定版的肉桂捲小編也覺得不錯吃XD，今天就讓小編來幫大家介紹一下國外好市多的熱門商品！

閱讀數學／格子點上的面積(下)

上周我們介紹了可以用數的求出面積的「皮克定理」：只要頂點在格子點上，簡單多邊形的面積可以直接套用皮克定理數出來。先數數形狀內部有幾個格子點...

國際小學堂／西方口惠實不至 續買俄國石油

英國衛報外國事務評論家提斯多爾（Simon Tisdall）十七日撰文指出，美國總統拜登宣告俄國對烏克蘭進行種族滅絕，英...

國際小學堂／美指控俄「種族滅絕」 非同小可

烏克蘭三日指控俄軍占據基輔市北郊布查鎮一個月期間，屠殺四百一十名鎮民，犯下戰爭罪，烏克蘭總統澤倫斯基指控俄軍行徑形同種族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。