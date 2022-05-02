五股守讓堂「現代詩塾」焦桐來授課 邀民眾以詩療心

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
五股守讓堂推出療癒人心的「現代詩塾」，邀請有舌尖上的詩人之稱的作家焦桐於5月14日起至8月6日，每月雙周六獨家授課。圖／新北市立圖書館提供
五股守讓堂推出療癒人心的「現代詩塾」，邀請有舌尖上的詩人之稱的作家焦桐於5月14日起至8月6日，每月雙周六獨家授課。圖／新北市立圖書館提供

在疫情非常時期，五股守讓堂推出療癒人心的「現代詩塾」，邀請有舌尖上的詩人之稱的作家焦桐於5月14日起至8月6日，每月雙周六獨家授課，即日起免費報名，歡迎民眾一起來以詩療心。

Omicron變種病毒來襲，處處瀰漫著不安的情緒，在五月讀詩天，五股守讓堂在三讓文房推出「現代詩塾」，首次邀請到重量級詩人作家焦桐，將帶大家讀詩賞詩，透過療癒人心的詩情。新北市立圖書館王錦華館長表示，此次焦桐特別規畫6個講次的課程，包括5月14日(六)「詩人與情人」、5月28日(六)「詩的意象」、6月11日(六)「詩的節奏」、6月25日(六)「詩的形式」、7月9日(六)「詩的政治」、與8月6日(六)「詩人與荷爾蒙」，將帶大家欣賞現代詩，且在百年古宅裡讀詩，更別有一番韻味。

五股守讓堂「焦桐詩塾」即日起免費開放報名，報名參加便可獲得五股守讓堂專屬小禮，還可以參加抽獎，另外，三讓文房5月1日起至8月30日止，也同步推出焦桐書展，展出詩人焦桐不同時期的作品。

焦桐 詩人

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