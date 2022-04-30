新北天際影展開跑 優選紀錄片首登長榮全航線班機

新北市紀錄片獎優選影片首度翱翔天空，新北市長侯友宜今天表示，新北市政府和長榮航空合作，讓優選影片登上長榮航空班機，明天起長榮航空全航線班機都能觀賞精選的新北市紀錄片，提供旅客更多觀影選擇。

新北市紀錄片獎已舉辦12年，今年在台北華山文創產業園區推出「紀錄片主題展」，以機場為概念，展出新北市過去支持紀錄片的心路歷程、歷年優選影片介紹等，現場更直接搬來長榮班機上的商務和經濟艙座椅，要讓因為疫情而久未出國的國人「解出國的愁」。

侯友宜說，紀錄片獎邁入第12年，他也在新北市政府12年，新北市府多年來透過許多方式讓喜愛影像的民眾可以從不同管道看到競賽得獎的優選作品和精彩的紀錄片，新北市政府未來會持續努力，當紀錄片導演們的最佳後盾，讓「新北市紀錄片友善城市」的稱號實至名歸。

長榮航空公司總經理孫嘉明說，這次和新北市政府攜手推出雙語的「新北天際影展」，除了讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演的作品，也可以體驗台灣「感動無所不在」的文化風情，為了讓旅客更容易隨選隨看，長榮在機上娛樂系統增加「新北天際影展」的選項，裡面有過去11年來的優選影片供旅客選擇。