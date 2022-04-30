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新北天際影展開跑 優選紀錄片首登長榮全航線班機
新北市紀錄片獎優選影片首度翱翔天空，新北市長侯友宜今天表示，新北市政府和長榮航空合作，讓優選影片登上長榮航空班機，明天起長榮航空全航線班機都能觀賞精選的新北市紀錄片，提供旅客更多觀影選擇。
新北市紀錄片獎已舉辦12年，今年在台北華山文創產業園區推出「紀錄片主題展」，以機場為概念，展出新北市過去支持紀錄片的心路歷程、歷年優選影片介紹等，現場更直接搬來長榮班機上的商務和經濟艙座椅，要讓因為疫情而久未出國的國人「解出國的愁」。
侯友宜說，紀錄片獎邁入第12年，他也在新北市政府12年，新北市府多年來透過許多方式讓喜愛影像的民眾可以從不同管道看到競賽得獎的優選作品和精彩的紀錄片，新北市政府未來會持續努力，當紀錄片導演們的最佳後盾，讓「新北市紀錄片友善城市」的稱號實至名歸。
長榮航空公司總經理孫嘉明說，這次和新北市政府攜手推出雙語的「新北天際影展」，除了讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演的作品，也可以體驗台灣「感動無所不在」的文化風情，為了讓旅客更容易隨選隨看，長榮在機上娛樂系統增加「新北天際影展」的選項，裡面有過去11年來的優選影片供旅客選擇。
「一首搖滾上月球」的紀錄片導演黃嘉俊這次也有紀錄片「男人與他的海」將在長榮班機上播放，他說，看電影最棒的地方就是電影院和飛機上，可以很專心很享受地享受電影，2014年時他因「一首搖滾上月球」出國參加國際影展，在長榮飛機上看自己的電影感覺很奇妙，作品每次在飛機上播放後都會收到來自各國影迷的回饋，他也很久沒出國了，很懷念搭飛機，希望作品能盡快和大家在飛機上相見。
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