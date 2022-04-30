快訊

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛光大學推2+2雙聯學制 赴美學習一年拿國內外學歷

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
佛光大學推出「小藍鵲計畫」計畫，協助弱勢生撰寫學習計畫、走出台灣。圖／佛光大學提供
佛光大學推出「小藍鵲計畫」計畫，協助弱勢生撰寫學習計畫、走出台灣。圖／佛光大學提供

111學年大學個人申請入學第二階段將陸續開跑。佛光大學校長何卓飛表示，佛光大學和美國西來大學合辦2加2雙聯學制，給予學生海外學習機會並取得國內外雙學歷，亦推出「小藍鵲計畫」計畫，協助弱勢生走出台灣。

大學個人申請第二階段將於5月登場。佛光大學校長何卓飛指出，為了迎向國際學程與跨域世代，學生只要爭取出國機會，學校都會安排托福等相關課程幫學生加值外語能力，佛光大學也與美國西來大學合辦2加2雙聯學制，學生可先在佛光學習三年，最後一年到海外學習，可同時取得國內、外學歷。

何卓飛指出，佛光山教團系統大學涵蓋全球，包含美國、澳洲、菲律賓、香港、台灣等五大區域，讓學生有更多選擇機會。再者，學校也辦理「小藍鵲計畫」多年，鼓勵弱勢生撰寫學習計畫，若弱勢生想出國交換、取得雙聯學位，校方也會補助機票費用八成。

另為了因應各行業延攬跨領域人才，何卓飛談到，佛光大學全校推行「學程2.0」制度，每一個學生的課程地圖，都由系上核心專業、學院核心專業和外系課程組成，讓畢業生至少具備兩項專長，加值就業力。

除了以學院為軸心修課，佛光大學結合宿舍書院制度，打造學院與書院的雙主軸學習。何卓飛指出，佛光大學書院打破宿舍框架，除了是休憩的場域，也是學習在生活中應具備的人格特質，在學院和書院雙軌並行下，期待學生能在各自的書院中發掘興趣、創造精彩生涯。

佛光大學指出，學校個人申請報名日期至5月12日下午5時止，學生可於本校「申請入學報名系統」登錄，面試日期則為5月27日、5月28日，考生可任擇一日。

佛光大學校長何卓飛（中）表示，佛光和美國西來大學合辦2加2雙聯學制，學生可取得國內外雙學歷。圖／佛光大學提供
佛光大學校長何卓飛（中）表示，佛光和美國西來大學合辦2加2雙聯學制，學生可取得國內外雙學歷。圖／佛光大學提供
佛光大學推動以學院為核心的課程模組，開放學生自主規劃四年選課藍圖。圖／佛光大學提供
佛光大學推動以學院為核心的課程模組，開放學生自主規劃四年選課藍圖。圖／佛光大學提供

佛光大學 美國

延伸閱讀

盼佛學融入各學門 佛光大學首部中國佛教文學史問世

佛光大學推自主規畫課程模組 學士起薪優於全國平均值

籃球／邱宗志佛光大學開講分享籃球情緣 老戰友周俊三助陣身高不是問題

學程與書院兩軌並行 佛光大學培育雙專長畢業生

相關新聞

新北天際影展開跑 優選紀錄片首登長榮全航線班機

新北市紀錄片獎優選影片首度翱翔天空，新北市長侯友宜今天表示，新北市政府和長榮航空合作，讓優選影片登上長榮航空班機，明天起...

「重慶森林」鳳梨罐頭哏 文化部：藝FUN券五一就過期

今天是振興五倍券最後一天使用期限，各部會加碼券的好食券、國旅券、i原券、藝FUN券、農遊券皆同步在今天截止，客庄券、動滋...

佛光大學推2+2雙聯學制 赴美學習一年拿國內外學歷

111學年大學個人申請入學第二階段將陸續開跑。佛光大學校長何卓飛表示，佛光大學和美國西來大學合辦2加2雙聯學制，給予學生...

屏科大獲2022THE世界大學影響力排名 全國科大第一名

屏東科技大學致力大學永續發展，結合全校行政單位與七學院資源，戮力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），參加英國泰晤士高等教...

閱讀數學／格子點上的面積(下)

上周我們介紹了可以用數的求出面積的「皮克定理」：只要頂點在格子點上，簡單多邊形的面積可以直接套用皮克定理數出來。先數數形狀內部有幾個格子點...

國際小學堂／西方口惠實不至 續買俄國石油

英國衛報外國事務評論家提斯多爾（Simon Tisdall）十七日撰文指出，美國總統拜登宣告俄國對烏克蘭進行種族滅絕，英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。