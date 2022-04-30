佛光大學推2+2雙聯學制 赴美學習一年拿國內外學歷

111學年大學個人申請入學第二階段將陸續開跑。佛光大學校長何卓飛表示，佛光大學和美國西來大學合辦2加2雙聯學制，給予學生海外學習機會並取得國內外雙學歷，亦推出「小藍鵲計畫」計畫，協助弱勢生走出台灣。

大學個人申請第二階段將於5月登場。佛光大學校長何卓飛指出，為了迎向國際學程與跨域世代，學生只要爭取出國機會，學校都會安排托福等相關課程幫學生加值外語能力，佛光大學也與美國西來大學合辦2加2雙聯學制，學生可先在佛光學習三年，最後一年到海外學習，可同時取得國內、外學歷。

何卓飛指出，佛光山教團系統大學涵蓋全球，包含美國、澳洲、菲律賓、香港、台灣等五大區域，讓學生有更多選擇機會。再者，學校也辦理「小藍鵲計畫」多年，鼓勵弱勢生撰寫學習計畫，若弱勢生想出國交換、取得雙聯學位，校方也會補助機票費用八成。

另為了因應各行業延攬跨領域人才，何卓飛談到，佛光大學全校推行「學程2.0」制度，每一個學生的課程地圖，都由系上核心專業、學院核心專業和外系課程組成，讓畢業生至少具備兩項專長，加值就業力。

除了以學院為軸心修課，佛光大學結合宿舍書院制度，打造學院與書院的雙主軸學習。何卓飛指出，佛光大學書院打破宿舍框架，除了是休憩的場域，也是學習在生活中應具備的人格特質，在學院和書院雙軌並行下，期待學生能在各自的書院中發掘興趣、創造精彩生涯。