屏科大獲2022THE世界大學影響力排名 全國科大第一名

屏東科技大學致力大學永續發展，結合全校行政單位與七學院資源，戮力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），參加英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）2022世界大學影響力總排名，在全球110個國家、1524所大學參加評選，最後由1406所進入總決選的激烈競爭中嶄露頭角，奪得全球排名201-300名，比去年（2021）躍進百名，全國45所入榜大學中排名第6名，榮獲科技大學第1名。

屏科大指出，THE以聯合國SDGs所設定17項目標世界大學影響力排名，2022年屏科大在消除貧窮（SDG1）、消除飢餓（SDG2）、工業化、創新及基礎建設（SDG9）、責任消費與生產（SDG12）、氣候行動（SDG13）、海洋生態（SDG14）、陸地生態（SDG15）等7項，榮獲全球101-200名區間排名，顯示學校推展聯合國SDGs議題中有關「農業生產」、「環境生態」、「老年福祉」及「社會責任」之人才培育、研發、產學合作及社會服務的優異表現獲得肯定。

2022年世界大學影響力排名，屏科大進步最多的項目是「全球夥伴」（SDG17），由2021年的601-800名躍進至全球201-300名，較去年大幅進步500名，居全國第8名；排名全國前5名有SDG13（第2名）及SDG1（第3名），學校在國際交流，培育數以千計的國際學生，對邦交國及東南亞等國家的農業科技發展，消除飢餓和促進當地經濟繁榮有極大貢獻；師生深耕氣候變遷、防減災及淨零碳排的永續教育理念和作法，深獲肯定。