快訊

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏科大獲2022THE世界大學影響力排名 全國科大第一名

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科技大學社工系同學實習期間至社區長照機構服務長者居家照顧。圖／屏科大提供
屏東科技大學社工系同學實習期間至社區長照機構服務長者居家照顧。圖／屏科大提供

屏東科技大學致力大學永續發展，結合全校行政單位與七學院資源，戮力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），參加英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）2022世界大學影響力總排名，在全球110個國家、1524所大學參加評選，最後由1406所進入總決選的激烈競爭中嶄露頭角，奪得全球排名201-300名，比去年（2021）躍進百名，全國45所入榜大學中排名第6名，榮獲科技大學第1名。

屏科大指出，THE以聯合國SDGs所設定17項目標世界大學影響力排名，2022年屏科大在消除貧窮（SDG1）、消除飢餓（SDG2）、工業化、創新及基礎建設（SDG9）、責任消費與生產（SDG12）、氣候行動（SDG13）、海洋生態（SDG14）、陸地生態（SDG15）等7項，榮獲全球101-200名區間排名，顯示學校推展聯合國SDGs議題中有關「農業生產」、「環境生態」、「老年福祉」及「社會責任」之人才培育、研發、產學合作及社會服務的優異表現獲得肯定。

2022年世界大學影響力排名，屏科大進步最多的項目是「全球夥伴」（SDG17），由2021年的601-800名躍進至全球201-300名，較去年大幅進步500名，居全國第8名；排名全國前5名有SDG13（第2名）及SDG1（第3名），學校在國際交流，培育數以千計的國際學生，對邦交國及東南亞等國家的農業科技發展，消除飢餓和促進當地經濟繁榮有極大貢獻；師生深耕氣候變遷、防減災及淨零碳排的永續教育理念和作法，深獲肯定。

屏科大指出，順應永續發展潮流，學校將聯合國SDGs融入校務中長程發展計畫，紮根永續教育，善盡社會大學責任。學校從2014年起連續8年榮獲「世界綠色大學」全國第1名，去（2021）年並獲評為亞洲第3名、世界第29名； 2020至2022年榮獲「遠見雜誌USR大學社會責任獎」傑出方案-楷模獎3座、首獎1座及今年度新增以校為單位的綜合績效技職組首獎；2021獲台灣企業永續學院台灣企業永續獎大學組白金獎。

屏科大以水稻益生菌節水生產系統開發出節省水資源又提升產量的種植方式，友善農田生態。圖／屏科大提供
屏科大以水稻益生菌節水生產系統開發出節省水資源又提升產量的種植方式，友善農田生態。圖／屏科大提供
屏科大國際合作與教育成果有成，目前已有400多位國際畢業生在世界各地服務。圖／屏科大提供
屏科大國際合作與教育成果有成，目前已有400多位國際畢業生在世界各地服務。圖／屏科大提供
屏科大已有97年歷史，未來也將持續以百年永續大學目標邁進。圖／屏科大提供
屏科大已有97年歷史，未來也將持續以百年永續大學目標邁進。圖／屏科大提供
屏科大致力推動大學社會責任，已連三年獲得遠見評比佳績。圖／屏科大提供
屏科大致力推動大學社會責任，已連三年獲得遠見評比佳績。圖／屏科大提供

屏科大 聯合國 氣候變遷

延伸閱讀

勞動部調查：畢業生起薪3.2萬 製造業最高

東海大學簽署「大學永續發展倡議書」 啟動智慧淨零

泰晤士世界大學影響力排名 成大、台大進入前40

泰晤士高等教育世界大學影響力排名 朝陽科大連4年入榜

相關新聞

新北天際影展開跑 優選紀錄片首登長榮全航線班機

新北市紀錄片獎優選影片首度翱翔天空，新北市長侯友宜今天表示，新北市政府和長榮航空合作，讓優選影片登上長榮航空班機，明天起...

「重慶森林」鳳梨罐頭哏 文化部：藝FUN券五一就過期

今天是振興五倍券最後一天使用期限，各部會加碼券的好食券、國旅券、i原券、藝FUN券、農遊券皆同步在今天截止，客庄券、動滋...

佛光大學推2+2雙聯學制 赴美學習一年拿國內外學歷

111學年大學個人申請入學第二階段將陸續開跑。佛光大學校長何卓飛表示，佛光大學和美國西來大學合辦2加2雙聯學制，給予學生...

屏科大獲2022THE世界大學影響力排名 全國科大第一名

屏東科技大學致力大學永續發展，結合全校行政單位與七學院資源，戮力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），參加英國泰晤士高等教...

閱讀數學／格子點上的面積(下)

上周我們介紹了可以用數的求出面積的「皮克定理」：只要頂點在格子點上，簡單多邊形的面積可以直接套用皮克定理數出來。先數數形狀內部有幾個格子點...

國際小學堂／西方口惠實不至 續買俄國石油

英國衛報外國事務評論家提斯多爾（Simon Tisdall）十七日撰文指出，美國總統拜登宣告俄國對烏克蘭進行種族滅絕，英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。