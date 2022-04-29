比哈佛更難考 葳格國際學校處長李海碩錄取密涅瓦大學

長期致力於學子外語紮根的葳格國際學校，前天國際語言處處長李海碩錄取密涅瓦大學(Minerva University )的MDA Class 2024 (enrollment - 2022 Fall Semester)，全部課程採線上教學，大學課程設計全球多元化，根據雜誌報導，評論密涅瓦大學是一所比哈佛大學更難錄取的大學。

葳格國際學校表示，根據天下雜誌報導，密涅瓦大學(Minerva University )是所比哈佛大學更難錄取的大學，這所大學全部課程都採線上方式進行，大學課程設計讓學子探索國際城市，體驗並融入當地文化，為當地社會創造實際價值。

李海碩成功錄取密涅瓦大學(Minerva University )，將再5月與葳格中學部全體 系師生分享錄取密涅瓦大學的心路歷程，讓自己的Minerva旅程在起點前，對葳格教育體系的師長、家長、學子們產生正向影響。

Minerva的研究所僅有一個跨領域碩士學位，名為「決定分 析科學碩士 (The Master of Science in Decision Analysis, MDA)」，強調決策思考力的四大重點：批判思考(critical thinking)、問題解決 (problem solving)、複雜系統(complex systems)、與決策思維 (decision making)。

葳格國際學校長期致力國際葳格、科技葳格、全人葳格三個教育願景。本次葳格同仁成為Minerva的一員，意在整合Minerva的三大特色「最全面的國際視野、最高效的數位學習能力設計、與最全面的核心素養 」，讓葳格國際學校的教育體制獲得提昇。

葳格國際學校執行董事吳菀庭表示，葳格教育是中部地區唯一幼兒園到高中單一體系管理系統，是葳格優勢之一，將體系內各校區派員籌組Minerva核心團隊教材教法研發小組，達成從幼兒園到高中的創新與整合。