趣味英文／英劇常聽到bloody 怎麼用有創意的方式罵別人「沒用」？

常看英劇的朋友們可能常聽到 bloody 這個字,像是在罵別人沒用的時候,可能會說:You're bloody useless! 表示「你真他*的沒用!」。不過啊,想罵人沒用的話,我們還可以罵得更有創意、更有深度喔!

You're as much use as a chocolate teapot.

這句話字面上意思是「你就像巧克力茶壺一樣有用」,我們可以想像一下,如果用巧克力做的茶壺泡茶...應該會融化成一大坨巧克力醬吧XD

You missed the ball again? You're as much use as a chocolate teapot!(你又沒接到球?你也太廢了吧!)

You're as much use as a wooden frying pan.

這句話字面上意思是「你就像木頭煎鍋一樣有用」,嗯...木頭做的煎鍋也是可以用啦,但可能滅火器要準備好。

You washed rice with liquid soap? You're as much use as a wooden frying pan!(你用液體皂洗米?你這蠢材!)

You're as much use as a screen door on a submarine.

這句話字面上就是說「你就像潛水艇上的紗門一樣有用」。在潛水艇上裝紗門的話魚應該是游不進來啦,但潛水艇可能會先進水...

You left our concert tickets at home? You're as much use as a screen door on a submarine!(你把演唱會門票留在家裡?你腦袋裝大便嗎?)

大家也可以發揮創意想想還能怎樣罵人沒用,像是小編想了這句:You're as much use as a lifeguard at the Olympics swimming competition.「你就像奧運游泳比賽的救生員一樣有用」,大家腦中應該很有畫面吧?有想到什麼有趣的句子也歡迎分享喔!

