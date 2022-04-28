趣味英文／英劇常聽到bloody 怎麼用有創意的方式罵別人「沒用」？

常看英劇的朋友們可能常聽到 bloody 這個字，像是在罵別人沒用的時候，可能會說：You're bloody useless! 表示「你真他*的沒用！」。不過啊，想罵人沒用的話，我們還可以罵得更有創意、更有深度喔！

You're as much use as a chocolate teapot.

這句話字面上意思是「你就像巧克力茶壺一樣有用」，我們可以想像一下，如果用巧克力做的茶壺泡茶...應該會融化成一大坨巧克力醬吧XD

You missed the ball again? You're as much use as a chocolate teapot!（你又沒接到球？你也太廢了吧！）

You're as much use as a wooden frying pan.

這句話字面上意思是「你就像木頭煎鍋一樣有用」，嗯...木頭做的煎鍋也是可以用啦，但可能滅火器要準備好。

You washed rice with liquid soap? You're as much use as a wooden frying pan!（你用液體皂洗米？你這蠢材！）

You're as much use as a screen door on a submarine.

這句話字面上就是說「你就像潛水艇上的紗門一樣有用」。在潛水艇上裝紗門的話魚應該是游不進來啦，但潛水艇可能會先進水...

You left our concert tickets at home? You're as much use as a screen door on a submarine!（你把演唱會門票留在家裡？你腦袋裝大便嗎？）

大家也可以發揮創意想想還能怎樣罵人沒用，像是小編想了這句：You're as much use as a lifeguard at the Olympics swimming competition.「你就像奧運游泳比賽的救生員一樣有用」，大家腦中應該很有畫面吧？有想到什麼有趣的句子也歡迎分享喔！

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