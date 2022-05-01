Costco大探索 國外熱門商品英文怎麼說？
大家去 Costco 都會買什麼？ 小編家一定會買衛生紙和小可頌，之前限定版的肉桂捲小編也覺得不錯吃XD，今天就讓小編來幫大家介紹一下國外好市多的熱門商品！
Half-and-half 半對半鮮奶油
顧名思義就是半牛奶半奶油的組合啦！
Half-and-half—it's a concoction that is milk and half heavy cream.
Trail mix 果乾混綜合果仁
Trail mix 就是綜合果仁加上 M&M 巧克力（去爬山很適合帶這種零食）。
Trail mix—a snack mix of nuts and chocolate meant for hikers.
Brie 布瑞乾酪
Brie 乾酪是一種軟的起司。在室溫下可和餅乾一起吃，也可以把整個圓形的起司放進烤箱。
Brie—a soft cow's milk cheese. Eat it with crackers at room temperature or baked as a wheel.
Victoria sandwich cake 維多利亞海綿蛋糕
這是一種塗有果醬和奶油的海綿蛋糕，上面再撒上細砂糖（我的天！這也太罪惡XD）。
Victoria sandwich cake—sponge cake filled with jam and cream and dusted with caster sugar.
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