張曼娟金門分享「成為自己」 不為別人期待而偽裝

作家張曼娟今天到金門分享「成為自己，成為大人」，她說，如果外在環境不開心，就必須從內在生出一股力量，讓自己解脫或昇華；所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。

金門縣文化局發布新聞表示，文化局和金門大學合作，今年首度籌辦「打開名人書坊」演講活動，下午在金門大學圖資大樓楊肅斌演講廳，張曼娟以自己成長經驗，及近年成為照顧者角色，勉勵大家要「成為自己，成為大人」，面對自己、喜愛自己。

今天演講吸引近百名民眾報名參加，不過由於金大1學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），部分民眾臨時打退堂鼓。張曼娟說，她的演講通常是場場爆滿，但今天倒希望不要太多人，因疫情不能來的人，透過直播參與就好。

張曼娟說，30年前是以勞軍名義首次來金門，當時印象最深刻的是軍方安排，吃到奶油焗野生大黃魚，讓她神魂顛倒；20年前因為寫作又來一次。這一趟，看到金門的美，她在臉書列出喜愛金門10個理由，首先是有保存完好的古蹟與洋樓；其次，是沒有被高樓切割的天際線，還有閃閃發光的廣闊麥田，和不期而遇的野生孔雀等等。

談到演講主題「成為自己，成為大人」，張曼娟說，大人的存在就應該要閃閃發亮，她很年輕時就意識到要找份工作，以維持生活品質，然後才可以自由自在的寫作。

她大學考上世新五專報業行政科，但不是她想要的科系，後來插大改唸中文，父親告訴她，唸中文系就像蒼蠅停在玻璃窗，往外看是一片光明，但沒有出路。但她就是喜愛中文，加上又擅長講故事，所以結合優勢，找到自己喜歡做的事─教書兼寫作。

張曼娟表示，她國中時就長到168公分，卻只有30幾公斤，很瘦、很怪，常被同學霸凌，所以小時候不快樂，後來才發現是自己太壓抑，慢慢改變後，開始喜歡上自己。

她認為，正能量的來源是「我很愛自己，因為愛自己，便捨不得自己受苦，如果外在環境讓你不開心，就必須從內在生出一股力量，讓自己從痛苦中解脫或昇華。」所謂的做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。

2015年10月底對張曼娟而言，是人生的分界點。那天她外出接到媽媽電話，說爸爸站不起來了，後來被診斷出是「精神分裂，知覺失調」；之後她成了照顧者的角色。1年半後，母親有天外出晨運，突然找不到回家的路，原因是小中風而失智。

張曼娟指出，自此她常跑醫院，長期睡眠不足和飲食失調，讓她差點瘋掉。後來靠著書寫「我輩中人」分享照顧者的感受，讓她除了體會照顧者辛勞外，也和讀者分享救贖，並「跟自己和解」。

文化局表示，張曼娟創作出版超過30年，著作逾50餘本，近年散文作品「我輩中人」、「以我之名」，引爆中年話題，並與照顧者相濡以沫，開創中年書寫新座標。今天她與聽眾交流熱絡，活動結束前的簽書會更是大排長龍，讓首場名人書坊開了好彩頭。