僑泰陳信諺多益950分 校長午餐約會嘉勉

多益英文檢定（TOEIC）日昨公布成績，僑泰高中應用英語科三年甲班學生陳信諺，在校認真學習，課餘透過音樂、電影、影集自學英文，拿下950分高分，校長温順德遴選他為「每周一星」與校長的午餐約會」貴賓，除與他餐敘，並頒發獎狀與獎金鼓勵，期許他更上一層樓。

温順德說，陳信諺成長在單親家庭，但他卻不因此氣餒，從小對英語學習充滿興趣。就讀僑泰國中部時，沒有補習，靠著對英文熱忱，課餘自學英文，也喜歡在網路上與外國人溝通驗證所學。更嘗試翻譯Youtube上無字幕英文影片，成果廣受網友好評，翻譯內容幾乎沒被修改過，程度堪比專業翻譯人員。

陳信諺說，從小家人不知他對英文如此有興趣，直到13歲時與家人搭乘郵輪赴日本旅遊，竟用一口流利的英文與船上人員溝通，才讓在場大人們刮目相看。談到學習英文的訣竅，他說最重要的就是「常用」，且「不要害怕錯誤」；如被指正，馬上去查、修改就好，沒有人會因此笑你。他也很感謝僑泰國中部、應英科的老師們，總是支持、鼓勵著他，讓他的天賦可以自由發揮。

導師黃敏珊說，陳信諺認真，個性內斂，看起來酷酷的，但在語言學習的天份和熱忱卻比其他人都高。高二下，全民英檢通過中高級，並取得多益910分的成績。此次更上一層樓，一舉拿下950的高分，程度已直逼外文系研所畢業的碩士生，身為導師與有榮焉。