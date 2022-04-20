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我與素養的距離╱為什麼法國總統大選要投兩次票呢？

聯合新聞網 / 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練囉。

這一陣子同學們接觸到的國際新聞，除俄烏戰爭外，法國總統大選也被受矚目，尤其是現任總統馬克宏致力調停烏俄戰爭，意圖展現國際影響力，雖無成效但卻使馬克宏於總統大選的第一輪投票中暫時領先。2022年4月24日，法國將舉辦總統大選的第二輪投票！由馬克宏與國民聯盟瑪琳雷朋(勒朋)對決。為什麼法國選個總統竟然要投兩次票呢？現在就讓力宇教育的黃霑老師來告訴你法國的選舉制度吧！

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

法國 馬克宏 俄烏戰爭 108課綱 素養 升學

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