聽新聞
test
0:00 / 0:00
我與素養的距離╱為什麼法國總統大選要投兩次票呢？
新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練囉。
這一陣子同學們接觸到的國際新聞，除俄烏戰爭外，法國總統大選也被受矚目，尤其是現任總統馬克宏致力調停烏俄戰爭，意圖展現國際影響力，雖無成效但卻使馬克宏於總統大選的第一輪投票中暫時領先。2022年4月24日，法國將舉辦總統大選的第二輪投票！由馬克宏與國民聯盟瑪琳雷朋(勒朋)對決。為什麼法國選個總統竟然要投兩次票呢？現在就讓力宇教育的黃霑老師來告訴你法國的選舉制度吧！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中社會二上課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10217
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
【文教熱話題】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言