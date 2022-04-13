台中企業展愛！暖助10名葳格學子翻轉未來

惠宇營建機構為了給弱勢、清寒學生翻轉未來的機會，今天在台中市私立葳格國際學校禮堂，由惠宇建設總經理顏定滄代表，捐贈1000萬元的助學金，做為10名弱勢、清寒學生三年的學費與生活費。葳格創辦人袁昶平說，感謝惠宇慈悲興學善舉，為企業展現社會責任典範。現場邀請副市長陳子敬、各級民代見證，典禮簡單隆重溫馨。

惠宇營建總裁張健均說，惠宇營建基於區域共好、敦親睦鄰善意，促成惠信建設、薰漢營造聯合捐贈獎助學金美事，盼能陪伴清寒家庭學生跨越學習困境，同時減輕家庭負擔，給弱勢孩子翻轉未來機會。