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閱讀數學／縮小版太陽系裝置藝術(下)
上周我們介紹了澳洲墨爾本的St Kilda有一條「太陽系步道」，將太陽系以十億分之一的比例縮小做成裝置藝術。除以十億後，地球與火星的距離只剩77公尺。但是距離我們遠達4.22光年的半人馬座比鄰星，卻被放在水星的另一頭，如此靠近太陽。其實這是有著深遠意義的。因為，如果我們把4.22光年換算過來，約會得到4.014×10¹³公里，再將這個距離按比例縮小十億倍，得到40140公里，這就是相當於赤道周長40075公里。換句話說，比鄰星實際的位置是「繞地球一圈」後，因為圓的特性又回到太陽模型旁邊。整個地球都是模型範圍，設計者的巧思真令人嘆為觀止。
若是單看行星，確實已經全員到齊了，不過要說太陽系的話，那麼「小行星帶」沒理由不來參一腳。根據資料，位在火星和木星之間的小行星帶距離太陽329～478百萬公里，按比例縮小後，即為329～478公尺。知道位置後，又要拿什麼來比擬十億分之一的小行星呢？
我們不妨先從小行星帶中最大的穀神星著手。穀神星直徑945公里，也就是0.095公分的物品，相當於一粒沙的大小。
所以其實，想要為太陽系步道加裝上50萬顆的小行星，並沒有想像中麻煩。只要到一旁的沙灘上抓一把白砂，再撒到距離太陽模型329~478公尺的地方，便能幫太陽系步道增添你的小行星帶的裝置藝術。等到疫情結束後，如果將來有機會到墨爾本時，不妨來這條小徑散個步，順便看看地上是否有別人精心製作的小行星帶吧！
本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。
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