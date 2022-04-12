作家黃作炎書寫高雄 分享《陸海空/綠白藍時空旅行》

高雄文化局2021書寫高雄出版獎助計畫，邀請旅遊作家黃作炎《書寫高雄 陸海空/綠白藍時空旅行》，4月17日下午2點在高雄文學館2樓舉辦新書發表會。黃作炎從旅人電影旅行的角度走讀高雄，高雄是台灣唯一同時擁有陸、海、空三軍眷區的城市，有滿滿富含生命力的眷村故事，還有好多老舊事物新鮮再創生，值得探遊。

黃作炎曾任「絕色影展」策畫、台影劇情片《真情狂愛》副導，企劃台北電影節最佳紀錄片《海燕》、紀錄片《蔣經國與蔣方良》、《尹清楓》等片。著有《跟著電影去旅行》、《我的美國國家公園之旅》、《美國心電影夢》、《我的中東電影旅行》、《摩洛哥古城沙漠聖羅蘭》、《走讀俄羅斯》等書。

黃作炎說，近9年來每年都有好幾趟遊走在世界各國古文明之地，在2020年2月走完寮國後，疫情排山倒海反撲全世界，多國都被鎖住，無法像以往來去自如，持續警戒，受到最大的衝擊就是旅遊業者。去年8月台灣微解封之後，他踏上一段高雄懷舊的旅程，回頭省思父執輩、甚至上上一代，曾經在台灣這塊土地居住的老宅，看到先民們一磚一瓦胼手努力，留下來的文史資料，打開另一個層面的視野。

作家走訪鳳山、左營、岡山，意外地發掘兒時曾經來過的高雄眷村，和兒時的印象已全然不同。黃作炎說，父親來自湖南、母親是台中，爸爸隨政府隻身來到台灣，在台灣沒有親人，與爸爸常常來往的友人，都是口中的老鄉，散居在台灣各地，特別是眷村。

黃作炎記得兒時過節，都會搭車或國光號到叔叔伯伯眷村家作客。隨著年紀增長，腳步從台灣跨到美洲、歐洲、中亞、中東，看到世界各國的風土民情及不同人種的生活狀態，回過頭來，再來看自己生長的地方。走進眷村，彷彿時光旅行，像是重看一部老電影、重聽一首老歌曲，記憶中歡樂的情景，慢慢地浮現在腦海。

在南台灣眷村巷弄裡，他看到命運的荒謬、時代的無情，安定下來的這群眷村的「外省人」，生了一群又一群小外省人。男孩多數叫「台生」，女孩多數叫「台鳳」。當年青春的「台鳳」、「台生」們，如今已是布滿皺紋的爺奶們。