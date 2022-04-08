櫻花妹靠Netflix追劇多益衝破900分 英文大躍進有賴六大步驟

使用影音串流平台，不只能夠追劇看電影，更是能讓自己學習外文的管道之一。一位化名「優香」的23歲日本女大學生，就靠著觀賞美劇及階段性的學習，成功讓自己的英文能力突飛猛進。

根據日本媒體「peachy」報導，本來不擅長英文的優香，多益大概只有250分的水準。一開始她訂閱網飛（Netflix）收看美劇，也沒有特別想要拿來練英文，但在習慣英聽之後，卻找到了靠看劇學英文的方法，從此英文能力突飛猛進，一口氣提升到多益905分的等級。

優香認為，雖然可以按照自己喜好挑哪部看，不過想要邊追劇邊學英文，她個人推薦有許多家庭日常對話「歡樂又滿屋」、青春喜劇「歡樂合唱團」、兒童向的友情劇「愛麗莎與凱蒂」、1集20分鐘左右的「格林豪斯學院」等等，認為這些類型的作品，使用的英文比較沒那麼複雜，適合快速吸收。

而實際該如何邊追劇邊學英文，優香的方法則是一集劇碼會反覆觀看六次，而這六次也有不同的六大步驟：

1.先看一遍翻譯字幕版掌握內容

第一次看不用特別做什麼，只要順順看下去，瞭解內容大概再講什麼就好了。也不用一口氣逼自己要看完整集，以十分鐘為區間，就能進到下個階段。

2.覆誦台詞

看第二次時，就可以開始覆誦台詞。內容不限多長，就算只是一個單字都好。要點在不斷倒帶複讀，唸到有記憶為止。優香自己還會訂下「三次內一定要記住」的規則，讓自己更容易集中精神。

3.換上英文原文字幕，確認拼寫和發音

到了第三次觀看，就換上英文字幕，確認自己的學習內容。如果情況允許，還可以針對不懂的單字查詢意思和例句，更能達到學習的效果。

4.跟著英文字幕一起說出來

來到第四次觀賞，不只是讀台詞而已，而是想像著自己就是演員，連語氣、情緒都一起加進台詞一起講，藉此實際感受到「原來這句話是在這種狀況下會說的」。

5.關掉字幕，確認自己是否能夠理解內容

到了此時，可以直接關掉字幕，瞭解自己懂到什麼程度了。如果有什麼太過艱深的地方，就重新打開字幕確認內容。

6.以「跟讀法（Shadowing）」說出字幕

「跟讀法」指以幾乎同步的時間點，自己跟著英文台詞的聲音說出內容。經過最後這個步驟，就能將英文一點一滴地轉化成自己的東西，當未來碰到需要說英文的場面時，就能夠自然地說出口。