閱讀數學／縮小版太陽系裝置藝術(上)

聯合新聞網 / 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
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以目前的火箭技術，從地球到火星至少需要花上六到七個月的時間。不過走路的話，不用2分鐘就能抵達！？原來，澳洲墨爾本的St Kilda有一條「太陽系步道」，將太陽系以十億分之一的比例縮小做成裝置藝術。除以十億後，地球與火星的距離只剩77公尺，徒步就能來趟星際旅行！

§小鋼珠地球

不只是距離縮短，行星們也都袖珍化，我們所居住的地球變成了1顆小鋼珠、天王星像是掉了漆的撞球，就連最大的木星直徑也小於15公分。而這一切，都更加凸顯太陽的巨大——就算是縮小了十億倍，太陽的模型裝置加上底座後依然可以達到成年男性的肩膀，想要用雙手環抱都不見得能成功。在這條步道當中，被除名的冥王星儘管又遠又小，也依然在列上，距離太陽模型將近6公里遠，直徑只剩0.24公分。為了看比一粒米還小的模型得走6公里，要對冥王星很有愛才行啊。

不過，其中讓人摸不著頭緒的是……坐落在太陽旁邊的半人馬座比鄰星？！比鄰星距離我們4.22光年，是非常非常遙遠的存在，可是，在這樣的裝置藝術設計中，為什麼被放到水星的另一頭，如此靠近太陽呢？比起直接告訴各位答案，我們來提供一個數字線索：

1光年＝9.46 ×10¹²公里

4.22光年＝4.014×10¹³公里＝40140 十億公里

再將這個距離按比例縮小十億倍，得到40140公里。現在你知道設計者為什麼要這樣製作了嗎？

（未完待續）

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。

太陽系 數感實驗室 火星 木星 火箭

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