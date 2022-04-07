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我與素養的距離╱俄羅斯挑起戰爭各國齊制裁 俄國經濟命脈在哪裡？
新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練，而這一陣子國際間最火熱的新聞非俄烏戰爭莫屬了。
2022年2月24日，俄羅斯侵略烏克蘭，成為第二次世界大戰以來歐洲最大規模的戰爭。美國與其盟國以經濟制裁回應，呼籲俄羅斯退兵，造成俄羅斯貨幣「盧布」狂跌。但俄羅斯也不甘示落，祭出不友善國家要以盧布購買天然氣的對策。你知道為什麼俄羅斯會這樣回應嗎？這跟俄羅斯的經濟命脈息息相關唷！現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你俄羅斯的經濟命脈在哪裡吧！
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