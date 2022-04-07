聽新聞
test
0:00 / 0:00
首場NFT元宇宙實境體驗 台北新藝術博覽會松菸登場
去年首創以NFT加密藝術為主軸的「台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）」，9日起在松山文創園區舉辦預展，將以現場NFT實境體驗的形式，帶大家進入元宇宙，成為台灣首場NFT實境體驗的藝博會。
台北新藝術指出，元宇宙時代，一切從二維轉向三維，可供實境體驗的空間，也因AR/VR技術，使視聽臨場感大幅提升，甚至可以享受線下難以想像或實踐的情境。而NFT所具有的獨一無二、資訊不可竄改等特點，讓NFT作品的「數位保證書」成為藝術品所有權及藏家購買的最佳保障，也讓NFT成為元宇宙最基本的交流與交易方式。
本屆台北新藝術博覽會將有3D、AR、NFT現場實境體驗，並展出包括「2022國際藝術家大獎賽」入圍作品、國際與亞洲精選藝術家的作品。
此次預展將於4月9日至4月17日，在松山文創園區2號、3號倉庫舉辦。預展期間，部分時段屬於企業專場，不對外開放，建議喜好國際藝術家的民眾可以先以電話預約，再行前往參觀。4月16日、17日，開放所有民眾購票入場參觀。
【文教熱話題】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言