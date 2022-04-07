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首場NFT元宇宙實境體驗 台北新藝術博覽會松菸登場

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
2022年台北新藝術博覽會預展將於4月9_17日，在松山文創園區2號、3號倉庫舉辦。圖／台北新藝術博覽會提供
2022年台北新藝術博覽會預展將於4月9_17日，在松山文創園區2號、3號倉庫舉辦。圖／台北新藝術博覽會提供

去年首創以NFT加密藝術為主軸的「台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）」，9日起在松山文創園區舉辦預展，將以現場NFT實境體驗的形式，帶大家進入元宇宙，成為台灣首場NFT實境體驗的藝博會。

台北新藝術指出，元宇宙時代，一切從二維轉向三維，可供實境體驗的空間，也因AR/VR技術，使視聽臨場感大幅提升，甚至可以享受線下難以想像或實踐的情境。而NFT所具有的獨一無二、資訊不可竄改等特點，讓NFT作品的「數位保證書」成為藝術品所有權及藏家購買的最佳保障，也讓NFT成為元宇宙最基本的交流與交易方式。

本屆台北新藝術博覽會將有3D、AR、NFT現場實境體驗，並展出包括「2022國際藝術家大獎賽」入圍作品、國際與亞洲精選藝術家的作品。

此次預展將於4月9日至4月17日，在松山文創園區2號、3號倉庫舉辦。預展期間，部分時段屬於企業專場，不對外開放，建議喜好國際藝術家的民眾可以先以電話預約，再行前往參觀。4月16日、17日，開放所有民眾購票入場參觀。

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