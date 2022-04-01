音樂劇鐘樓怪人亞洲首度戶外演出 屏東縣民票今開賣

史上最賣座音樂劇《鐘樓怪人》今年再度來台，屏東加演場首度在戶外演出，4月22、23日晚上7點半在屏東田徑場連演兩場，入場票4月1日開賣，推出縣民票500元優惠，縣民票上午9點準時開賣，有民眾一早5點就來排隊。

屏東縣府文化處指出，鐘樓怪人屏東加演場今天開賣，屏東縣民持身分證只要500元票價，縣民票兩場次共提供1600個座位，一個場次800個座位，今天上午開賣，民眾大多排隊購買23日周六場縣民票居多。

屏東縣府文化處推出各種音樂舞劇，繼2月推出的火焰之舞後，引發民眾排隊購票熱潮，這次推出鐘樓怪人，購票情況下有做好分流，縣民票僅現場在演藝廳前排隊購票，其他票價將在4月1日中午12點開賣，避免排隊人潮。

文化處指出，《鐘樓怪人》從1998年法國首演至今，在23個國家演出超過5000場次，2005年至今已六度來台，場場完售，多次打破開賣票房紀錄。今年首度在北、高雙城巡演17場，經屏縣府爭取，宣布4月22、23日在屏東田徑場加演兩場，讓南台灣的鄉親能現場目睹《鐘樓怪人》的魅力，也是《鐘樓怪人》首度在亞洲舉行的戶外演出。