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重現莎翁時代觀劇經驗 台南人劇團推「仲夏夜汁夢」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台南人劇團「仲夏夜汁夢」。圖／台南人劇團提供 攝影／陳又維
台南人劇團「仲夏夜汁夢」。圖／台南人劇團提供 攝影／陳又維

莎士比亞時代的劇院，觀眾可帶食物酒水入場，邊看戲邊飲食。台南人劇團全新音樂劇「仲夏夜汁夢」將於4月2日起，一連兩週在台北表演藝術中心藍盒子上演。該劇以莎翁時代劇場的觀演空間來打造，讓觀眾得以在看戲過程中隨意走動，還能飲食，甚至拍照打卡，同時，也可以盡情和台上演員互動，一起嗨歌熱舞。

此劇是台南人劇團「莎士比亞音樂劇」第二部曲，由導演呂柏伸、作曲柯智豪、編劇趙啟運和編舞蘇威嘉，繼首部曲「第十二夜」爵士音樂劇之後，再度聯手創作的全新莎翁音樂劇。創作團隊企圖以當代性別光譜和情慾流動的角度，重新翻轉改寫莎翁經典浪漫愛情喜劇。

台南人劇團表示，此次改編版本的最大特色就是以動感舞曲的音樂劇型式進行創作，保留原劇角色之間的關係及主要事件衝突，劇本則大幅度改寫，將原劇時空移植到當代華人社會，劇中的森林改為一間名為「THE WOOD」的夜店，仙王和仙后則分別以變裝國王和變裝皇后的造型現身。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

音樂劇 台南 莎士比亞

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