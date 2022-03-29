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楊牧筆下「學院之樹」褐根病枯死 台大明舉辦告別儀式

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
詩人楊牧筆下的學院之樹台大文學院印度黃檀近年因染褐根病瀕臨枯死，文學院將於明日舉行告別儀式。圖／台大提供
詩人楊牧筆下的學院之樹台大文學院印度黃檀近年因染褐根病瀕臨枯死，文學院將於明日舉行告別儀式。圖／台大提供

30年前詩人楊牧曾寫下《學院之樹》一詩，描述台大文學院內生生不息的印度黃檀樹，但近年印度黃檀樹飽受褐根病之苦，台大已耗時兩年經校內外人士評估，但經評估恐難以醫治。對此，台大文學院將於明日（3/30）舉行告別儀式，紀念百年來的台大文學院象徵。

台大文學院於1928年設立，前身為台北帝國大學文政學部，學院成立時便於中庭種下一棵印度黃檀樹，近百年來成為台大文學院象徵，也是文學院的重要風景，詩人楊牧亦曾為印度黃檀寫下《學院之樹》一詩，銘記老樹昂揚且生生不息的精神；作家林文月曾回憶在台大的日子，其筆下的老樹，也多被指稱為正是台大文學院的印度黃檀。

但印度黃檀近年不幸感染褐根病，不少校友發起護樹運動為印度黃檀請命。但據了解，台大已經花了兩年時間醫治印度黃檀樹，請校內植物系團隊多次進行評估，但基本上已無力回天，不只印度黃檀嚴重感染幾近枯死，校方更擔心褐根病可能影響到其他文學院內的植物，日前已獲得台北市政府允許可移除。

有鑒於印度黃檀已陪伴台大文學院近百年，文學院於已3月21日至4月1日舉辦一系列紀念活動，並將於明日舉行告別儀式，將以詩文朗誦、音樂表演、影像回顧和巡禮等方式，一起向植根文學院近百年的印度黃檀說再見。台大表示，文學院未來將嘗試把過去由本株分株的樹苗重新於原地栽種，以延續其與文學院及本校師生的感情。

印度 台大 詩人

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