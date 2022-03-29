楊牧筆下「學院之樹」褐根病枯死 台大明舉辦告別儀式

30年前詩人楊牧曾寫下《學院之樹》一詩，描述台大文學院內生生不息的印度黃檀樹，但近年印度黃檀樹飽受褐根病之苦，台大已耗時兩年經校內外人士評估，但經評估恐難以醫治。對此，台大文學院將於明日（3/30）舉行告別儀式，紀念百年來的台大文學院象徵。

台大文學院於1928年設立，前身為台北帝國大學文政學部，學院成立時便於中庭種下一棵印度黃檀樹，近百年來成為台大文學院象徵，也是文學院的重要風景，詩人楊牧亦曾為印度黃檀寫下《學院之樹》一詩，銘記老樹昂揚且生生不息的精神；作家林文月曾回憶在台大的日子，其筆下的老樹，也多被指稱為正是台大文學院的印度黃檀。

但印度黃檀近年不幸感染褐根病，不少校友發起護樹運動為印度黃檀請命。但據了解，台大已經花了兩年時間醫治印度黃檀樹，請校內植物系團隊多次進行評估，但基本上已無力回天，不只印度黃檀嚴重感染幾近枯死，校方更擔心褐根病可能影響到其他文學院內的植物，日前已獲得台北市政府允許可移除。

有鑒於印度黃檀已陪伴台大文學院近百年，文學院於已3月21日至4月1日舉辦一系列紀念活動，並將於明日舉行告別儀式，將以詩文朗誦、音樂表演、影像回顧和巡禮等方式，一起向植根文學院近百年的印度黃檀說再見。台大表示，文學院未來將嘗試把過去由本株分株的樹苗重新於原地栽種，以延續其與文學院及本校師生的感情。