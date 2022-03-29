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東京威力科創送書車 送愛到偏鄉
日本知名半導體及平面顯示器製造設備大廠Tokyo Electron （TEL）在台子公司-東京威力科創今年1月發起的「威力送書車」活動，經公司所有員工募集超過1200本適合國小孩童閱讀的新書及二手書籍，裝滿書車，並於3月巡迴全台12所偏鄉小學。東京威力科創表示，透過送書車巡迴，深入偏鄉，走入校園，與孩童一起閱讀。
除送書車的巡迴外，東京威力科創更在威力送書車巡迴中，邀請日文說故事老師為學校孩童們舉辦「日文繪本故事時間」，讓孩童可藉由此活動，習得簡單的日文單字及會話，對日文有著初步的認識。
東京威力科創表示，台灣偏鄉資源相對匱乏，希望藉助威力送書車培養孩童們讀書的興趣，從中習得豐富知識並開闊眼界。
東京威力科創多年來藉由企業的參與、員工的善舉，常常舉辦並參與各式各樣的公益活動，發揮取之於社會、用之於社會的企業核心精神，今後也將持續透過各種活動，為社會貢獻一份心力。
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