當年棄醫科選讀植物 中研院李秀敏獲傑出女科學家獎

由台灣萊雅舉辦第15屆「台灣傑出女科學家獎」得主今天揭曉，最高榮譽傑出獎由植物分子生物學家、中央研究院分子生物研究所特聘研究員李秀敏獲得殊榮，其建立一套遺傳學方法，以此找到數個葉綠體蛋白質運輸系統主要成員。

第15屆台灣傑出女科學家獎今天揭曉，最高榮譽傑出獎由中研院分子生物研究所特聘研究員李秀敏獲得。李秀敏專長為植物分子生物學，第一個以遺傳學方法，建立篩選葉綠體運輸突變株系統，並以此系統，找到數個葉綠體蛋白質運輸系統的重要成員。

李秀敏與團隊耗時七年，找到讓蛋白質穿越葉綠體外圍雙層膜的橋樑TIC236，解開葉綠體運作謎團，更發現這套運輸系統已從遠古細菌一直沿用到高等植物，該論文已於2018年112月登上《自然》（Nature）期刊，並獲專文推薦。李秀敏也是享譽國際的植物細胞學家，於2020年獲得美國植物生物學會海外終身通信會員獎。

李秀敏表示，高中時不想讀醫科，最終決定簽寫切結轉入台大植物系。赴美留學後選擇加入研究植物光訊息傳遞的實驗室，因緣際會下前往德國，才發現最愛的還是葉綠體研究。

李秀敏鼓勵所有學生，一定要追求自己的興趣才不會感到疲倦。且做實驗並非是為了追求成功，而是從每次失敗中理解原因，進而將失敗的機率變小，才會離成功又更進了一步。

面對學界男女比例懸殊，李秀敏說，女性跨入學術領域時多會面臨兩難，常為了家庭退出學術。社會普遍認為男性普遍數理較好，該刻板印象其實從來不存在，有時女性的細心反而在研究中更勝一籌，學術就業環境應打造對女性更友善的制度，也鼓勵女性一定要追求自己的興趣。

此外，主辦單位設立為獎勵優秀年輕女科學家的「新秀獎」，今年頒給台灣大學分子與細胞生物學研究所副教授黃筱鈞，以及中研院分子生物研究所副研究員薛雁冰；鼓勵年輕博士班學生的「孟粹珠獎學金」，則由台大醫學院分子醫學研究所博士生趙彤獲獎。

薛雁冰說，台灣深度投入研究科學的學生越來越少，過去班上約有二分之一選擇讀博士班，現在頂多一至二人，比例遠低於美國，尤其女學生更容易因為家庭考量卻步。

薛雁冰為此投入許多心力帶領學生，同時開設女性科學家相關演講，持續鼓勵女學生投入研究領域。