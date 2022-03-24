全班共學互相勉勵 二林工商綜中繁星推薦「全壘打」

「一個人走得快，一群人走得遠。」彰化縣二林工商綜合高中班級共讀，互相勉勵，今年8名學生參加大學繁星推薦，全部金榜題名，錄取的學系都是最愛和最感興趣，熠熠星光照亮未來，他們對大學生活滿懷期待。

二林工商今天表示，升學型高中公布繁星推薦錄取名單，強調台大和醫科，二林工商自有發展特色，沒在第一時間向社會大眾分享喜訊，希望二林工商孩子的努力被看得更清楚。

二林工商綜合高中招收一班，有15名學生，應屆畢業生8人參加繁星推薦4名學生錄取國立大學，4名錄取明星私立大學。考上國立中山大學政治經濟學系的洪湘菱家住溪州，兩年多前放棄入學彰化高商，選擇就讀二林工商就近探望祖母；今天她透露讀書方法，每一科目上完課，她複習時作筆記，再讀一次教材，再看一次筆記，找出不懂的地方讀到懂為止。

林庭瑜擔任學生自治會幹部，是二林工商校內活動主持人的不二人選，這次錄取東華大學民族語言與傳播學，希望日後結合她的行銷專長推廣原住民文化。同樣擅長語文的葉家靜想當華文老師教外國人學華語，錄取國立聯合大學華語文學系，規畫以後到東南亞教華語。

二林工商綜合高中高三唯一的男學生鐘上智，原本在高二學程分流選擇商經學程，轉念一想自己的學科最愛是日本，於是第二次分流調查時改選學術學程；他表示，從小就喜歡看日本動漫「海賊王」，能錄取世新大學日文系比中頭獎還開心，希望能到留學日本體驗日本生活。

學生洪卉玟、賴寶玉及李宜潔都喜歡照護他人的工作，有志一同選填相關學系。洪卉玟想照顧家裡逐漸年邁的長輩，將就讀金門大學長期照護學系；賴寶玉考進長榮大學護理系，願意當護理師照顧病患。李宜潔的三名姑姑都是「南丁格爾」，深受姑姑影響，所以選擇亞洲大學健康產業管理學系。葉綺玫想報考公職，考上南華大學國際事務與企業學系，期待畢業後當一名優質行政人員推動公務。

林庭瑜說，全班15名學生按照老師的讀書表念書，定期填上自己的讀書進度，如果發現落後就找出問題加倍努力，同學互相鼓勵和打氣，感覺讀書的路不是一個人孤獨的走著，而是全班同學結伴一起向前走，有堅持到最後一刻的勇氣。洪湘菱也說，全班學生共讀有互相監督的效果，不讓自己找藉口鬆懈。