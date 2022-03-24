全班共學互相勉勵 二林工商綜中繁星推薦「全壘打」
「一個人走得快，一群人走得遠。」彰化縣二林工商綜合高中班級共讀，互相勉勵，今年8名學生參加大學繁星推薦，全部金榜題名，錄取的學系都是最愛和最感興趣，熠熠星光照亮未來，他們對大學生活滿懷期待。
二林工商今天表示，升學型高中公布繁星推薦錄取名單，強調台大和醫科，二林工商自有發展特色，沒在第一時間向社會大眾分享喜訊，希望二林工商孩子的努力被看得更清楚。
二林工商綜合高中招收一班，有15名學生，應屆畢業生8人參加繁星推薦4名學生錄取國立大學，4名錄取明星私立大學。考上國立中山大學政治經濟學系的洪湘菱家住溪州，兩年多前放棄入學彰化高商，選擇就讀二林工商就近探望祖母；今天她透露讀書方法，每一科目上完課，她複習時作筆記，再讀一次教材，再看一次筆記，找出不懂的地方讀到懂為止。
林庭瑜擔任學生自治會幹部，是二林工商校內活動主持人的不二人選，這次錄取東華大學民族語言與傳播學，希望日後結合她的行銷專長推廣原住民文化。同樣擅長語文的葉家靜想當華文老師教外國人學華語，錄取國立聯合大學華語文學系，規畫以後到東南亞教華語。
二林工商綜合高中高三唯一的男學生鐘上智，原本在高二學程分流選擇商經學程，轉念一想自己的學科最愛是日本，於是第二次分流調查時改選學術學程；他表示，從小就喜歡看日本動漫「海賊王」，能錄取世新大學日文系比中頭獎還開心，希望能到留學日本體驗日本生活。
學生洪卉玟、賴寶玉及李宜潔都喜歡照護他人的工作，有志一同選填相關學系。洪卉玟想照顧家裡逐漸年邁的長輩，將就讀金門大學長期照護學系；賴寶玉考進長榮大學護理系，願意當護理師照顧病患。李宜潔的三名姑姑都是「南丁格爾」，深受姑姑影響，所以選擇亞洲大學健康產業管理學系。葉綺玫想報考公職，考上南華大學國際事務與企業學系，期待畢業後當一名優質行政人員推動公務。
林庭瑜說，全班15名學生按照老師的讀書表念書，定期填上自己的讀書進度，如果發現落後就找出問題加倍努力，同學互相鼓勵和打氣，感覺讀書的路不是一個人孤獨的走著，而是全班同學結伴一起向前走，有堅持到最後一刻的勇氣。洪湘菱也說，全班學生共讀有互相監督的效果，不讓自己找藉口鬆懈。
二林工商校長劉玲慧說，今年綜合高中學術學程高三學生「全壘打」歸功導師及教務處的輔導與協助，讓學生都能適性選擇，擇其所愛，繼續未來的學習，學校期待已是準大學生的學生妥善運用畢業前在校時間到圖書館廣泛閱讀，並提升英文能力，為未來學習奠定更好的根基。
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