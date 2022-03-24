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國際童書展台插畫家國籍遭屏蔽 立委：黑手伸入文化活動

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣駐義大利代表處李新穎大使（左四）、駐義大利代表處文化組長鄧美容（右一）與台灣插畫家於2022義大利波隆那書展合照。圖／文策院提供
台灣駐義大利代表處李新穎大使（左四）、駐義大利代表處文化組長鄧美容（右一）與台灣插畫家於2022義大利波隆那書展合照。圖／文策院提供

波隆那插畫展是國際最大童書展。台灣旅英藝術家卓霈欣去年榮獲2021義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」，因此獲得在今年波隆納插畫展舉辦個展的機會。昨天卻發現其個展國籍名遭塗銷，經過了解，是因遭中國大陸抗議，要求波隆那省長必須將國籍改為「Taiwan，China」，但義大利官方單位認為不適合，最後決定採取折衷方式，取消呈現國籍，造成另一位舉辦個展的義大利籍插畫家國籍也遭遮掉。立委黃國書今在立院針對此事質詢，要求外交部和文化部要有立場的宣示。

文化部次長李静慧及文化內容策進院院長李明哲今天就「 CCC創作集平台改版及其對台灣漫畫創作與產業之影響」進行專題報告，並備質詢。黃國書質詢時表示，台灣屢遭打壓，不只體育活動遭打壓，連書展也遭打壓，詢問文化部的作法。

李靜慧表示，第一時間獲外館回傳訊息，駐義代表也去跟書展官方單位溝通。據了解，因為其個展位在波隆那書展入口處非常搶眼，讓大陸官方單位提出抗議。義大利官方單位雖覺不合理，但也只能同意。但波隆那書展不只遮蔽台灣，其他三個藝術家包括義籍藝術家，其國籍皆遭屏蔽。

黃國書表示，此事證明，大陸已將黑手伸到文化活動之中。要求外交部要有立場的宣示，未來這種打壓層出不窮。李靜慧表示，文化部和外交部正努力協調處理此事，現已透過義大利國會表達抗議，希望能夠獲得支持。

文化部表示，駐義代表處大使李新穎偕文化組、文策院、台北書展基金會一同與波隆那書展執行長Elena Pasoli會面，表達我方的關切與立場，Elena Pasoli表示她了解台灣和中國政治問題，認為這樣是不對的，也未聽從省政府的指令，進行更改，然省政府接連施壓，迫於無奈，因此認為把同為SM大獎的獲獎者（包含義大利籍插畫家）之國籍皆隱去，是最好的折衷辦法。李大使也再次說明其他像威尼斯雙年展等仍以台灣稱我，盼執行長Elena Pasoli能考慮依循其他藝術活動稱我方式。

此外，代表處亦分別洽義國外交部、中央國會議員及地方政府（Emilia-Romagna 省）議員等，表達我方嚴正立場，並請其協助溝通。

台灣旅英藝術家卓霈欣去年榮獲2021義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」，因此獲得在今年波隆納插畫展舉辦個展的機會。記者陳宛茜／翻攝
台灣旅英藝術家卓霈欣去年榮獲2021義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」，因此獲得在今年波隆納插畫展舉辦個展的機會。記者陳宛茜／翻攝

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