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盼佛學融入各學門 佛光大學首部中國佛教文學史問世

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
《中國佛教文學史》由佛光大學人文學院院長蕭麗華主編，費時四年完成上冊出版。圖／佛光大學提供
《中國佛教文學史》由佛光大學人文學院院長蕭麗華主編，費時四年完成上冊出版。圖／佛光大學提供

佛光文化出版社出版全球首部《中國佛教文學史》，寫作計畫自2017年起由佛光大學人文學院院長蕭麗華啟動，網羅全國佛教文學研究專家學者22人，彙整佛教東傳逾一千年來文學流變脈絡，耗時四年完成上冊，預計今年下半年下冊將出版問世。

佛光大學日前舉辦《中國佛教文學史》新書發表會。校長何卓飛指出，《中國佛教文學史》由佛光大學人文學院院長蕭麗華號召撰寫，經由佛光文化出版社出版發行，呼應佛光山開山宗長星雲大師善用文學創作弘揚佛法的精神，該書兼顧學術研究與佛學基本知識，也與星雲大師重視佛教學術的理念相符。

佛光山教團系統大學總校長楊朝祥則談到，佛光山系統正規劃將佛學元素融合於文學、管理、心理學等各學科領域中，創造佛教辦學的特色，希望可藉由《中國佛教文學史》問世先樹立工作標竿。

《中國佛教文學史》記載佛經對中國文學文體和題材的影響，並分析中國文學對佛教弘揚的貢獻。佛光文化出版社社長滿觀法師就談到，聯合撰寫很不容易，但書中不同作者撰寫的不同章節卻能文氣和文體一致，可見作者和主編的努力與默契。

主導文學史一書規劃與撰寫的人文學院蕭麗華院長表示，《中國佛教文學史》的出版希望能彌補傳統中國文學史不讀佛教文學的遺憾，也開拓了中國文學史的新視野，希望藉此提供佛教文學學術交流的平台，讓佛教文學的智慧光芒得以古今輝映、代代相傳。

佛教 佛光大學 佛光山

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