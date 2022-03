【生活英文】「落枕」、「五十肩」麥擱來 筋骨疼痛英文怎麼說？

前幾天小編落枕,搞得現在做任何事只能「身轉頭不轉」,超級痛苦 QQ。但秉持著教英文的熱忱,今天還是要來跟大家分享英文新知~到底「落枕」、「五十肩」這些常見的筋骨疼痛怎麼說呢?

落枕

stiff 是「僵硬的」的意思,而「落枕」就是指脖子僵硬、無法移動,所以英文就叫做 a stiff neck 唷。來看幾個例句:

I woke up this morning with difficulty moving my neck. Maybe I've got a stiff neck.(我今天早上起床時脖子沒辦法動。也許我落枕了。)

There is no way to relieve my stiff neck except by taking a day off.(除了請假以外,沒有方法可以舒緩我的落枕。)

五十肩

「五十肩」其實又叫做「冷凍肩」,因此英文就叫 a frozen shoulder。好發年齡通常在中老年。

Linda developed a frozen shoulder recently. She couldn’t hang her laundry properly.(Linda 最近開始有五十肩的毛病。她沒辦法好好地晾衣服。)

A frozen shoulder can occur on the opposite side.(五十肩可能會在另一邊肩膀復發。)

滑鼠手

上班族最常見的莫過於「滑鼠手」了,而滑鼠手是俗名,它的正式名稱是「腕隧道症候群」,英文是 carpal tunnel syndrome。這個字比較長,大家可以參考字典發音。

People who suffer from carpal tunnel syndrome feel tingling and numbness in their fingers.(有腕隧道症候群的人手指頭會感到刺痛和麻痺。)

Using a mouse cushion can prevent you from getting carpal tunnel syndrome.(使用滑鼠靠墊可以預防得到滑鼠手。)

脫臼

最後,「脫臼」其實就是骨頭錯位,所以動詞是用 dislocate 這個字。如果要說某個部位脫臼了,英文可以說「dislocate one’s + 部位」,比方說 dislocate one’s knee 膝蓋脫臼、dislocate one’s shoulder 肩膀脫臼。

這邊來看一個找藉口請假的情境:

Your boss: Why didn’t you come into the office today?(你老闆:你今天怎麼沒來上班?)

You: I… I dislocated my hair this morning, so...(你:我…我今天早上頭髮脫臼了,所以就…)

今天的「這裡痛那裡痛」特輯就到這邊結束啦,大家記得時常活動筋骨,別跟小編一樣變成痛痛星人喔!

延伸閱讀

1. 【NG 英文】『好痛!』的英文不能說It's so hurt!

2. 【生活英文】『社畜』英文怎麼說?

3. 【生活英文】『雙標』英文怎麼說?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】