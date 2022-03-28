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【生活英文】「落枕」、「五十肩」麥擱來 筋骨疼痛英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

前幾天小編落枕，搞得現在做任何事只能「身轉頭不轉」，超級痛苦 QQ。但秉持著教英文的熱忱，今天還是要來跟大家分享英文新知～到底「落枕」、「五十肩」這些常見的筋骨疼痛怎麼說呢？

落枕

stiff 是「僵硬的」的意思，而「落枕」就是指脖子僵硬、無法移動，所以英文就叫做 a stiff neck 唷。來看幾個例句：

I woke up this morning with difficulty moving my neck. Maybe I've got a stiff neck.（我今天早上起床時脖子沒辦法動。也許我落枕了。）

There is no way to relieve my stiff neck except by taking a day off.（除了請假以外，沒有方法可以舒緩我的落枕。）

五十肩

「五十肩」其實又叫做「冷凍肩」，因此英文就叫 a frozen shoulder。好發年齡通常在中老年。

Linda developed a frozen shoulder recently. She couldn’t hang her laundry properly.（Linda 最近開始有五十肩的毛病。她沒辦法好好地晾衣服。）

A frozen shoulder can occur on the opposite side.（五十肩可能會在另一邊肩膀復發。）

滑鼠手

上班族最常見的莫過於「滑鼠手」了，而滑鼠手是俗名，它的正式名稱是「腕隧道症候群」，英文是 carpal tunnel syndrome。這個字比較長，大家可以參考字典發音。

People who suffer from carpal tunnel syndrome feel tingling and numbness in their fingers.（有腕隧道症候群的人手指頭會感到刺痛和麻痺。）

Using a mouse cushion can prevent you from getting carpal tunnel syndrome.（使用滑鼠靠墊可以預防得到滑鼠手。）

脫臼

最後，「脫臼」其實就是骨頭錯位，所以動詞是用 dislocate 這個字。如果要說某個部位脫臼了，英文可以說「dislocate one’s + 部位」，比方說 dislocate one’s knee 膝蓋脫臼、dislocate one’s shoulder 肩膀脫臼。

這邊來看一個找藉口請假的情境：

Your boss: Why didn’t you come into the office today?（你老闆：你今天怎麼沒來上班？）

You: I… I dislocated my hair this morning, so...（你：我…我今天早上頭髮脫臼了，所以就…）

今天的「這裡痛那裡痛」特輯就到這邊結束啦，大家記得時常活動筋骨，別跟小編一樣變成痛痛星人喔！

延伸閱讀

1.【NG 英文】『好痛！』的英文不能說It's so hurt！

2.【生活英文】『社畜』英文怎麼說？

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