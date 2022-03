【文法小學堂】what 引導的子句怎麼用？

希平方文法小學堂開課囉!許多人會把 what 跟關係子句搞混,究竟 what 引導什麼子句呢?一起動動你聰明的頭腦,看看下面的問題應該怎麼回答!

想問問老師,I don’t know what you are talking about. 這句裡面 what you are talking about 是關係子句嗎?what 引導的子句也是形容詞子句嗎?

What 不是關係代名詞!What 不是關係代名詞!What 不是關係代名詞!因為很重要所以要說三次。What 是由 the thing(s) which 合在一起的,所以可以理解成 what = the thing(s) which。

而 what 以及它所帶領的子句並沒有形容詞的作用,它的性質是「名詞」,表示一個事物的概念。舉幾個例子來讓大家熟悉熟悉:

My mom knows exactly what I like to eat.(我媽完全知道我喜歡吃什麼。)

→ 其中 what I like to eat 可以視為 the things I like to eat,整個當做前面動詞 knows 的受詞喔。

You won’t believe what she did to me.(你不會相信她對我做了什麼事情。)

→ 這裡的 what she did to me 可以視為 the things which she did to me,一樣是當做前面 believe 的受詞。

No one knows what Evan is excited about.(沒人知道 Evan 在興奮什麼。)

→ 那這個 what Evan is excited about 是什麼作用呢?沒錯,可以把它看成 the thing which Evan is excited about,整個就是 knows 的受詞喔!

那回到上面問題:I don’t know what you are talking about. 其中 what you are talking about 前面是 know 這個動詞,可以判斷後面的一整串 what you are talking about. 是當做 know 的受詞,因此它並不是關係子句喔!那整句的意思就是「我不知道你在說什麼。」

講這麼落落長的一串,懶人包就是:who、which、that 引領的關係子句,當做形容詞用,跟在名詞後面修飾;而 what 引領的則是名詞子句。

希望今天專欄有解決各位長久以來的疑惑,下次再見囉~

【更多學英文資源,詳見《希平方》】