華藝再推外文電子書AINOSCO eBooks 收錄逾400出版社

華藝數位提供中文電子書資源已超過20年，如今更將版圖擴展至外文電子書，今年三月「AINOSCO eBooks是科外文電子書」正式上線，不僅收錄知名大學出版社的著作，也包含獨立出版社以及各領域外文電子書，提供學校或公共圖館購買外語電子書的新選擇。

華藝將過去20年成果集結iread ebooks電子書、華藝線上圖書館等產品，不斷為使用者發覺最有價值的內容。如今不只中文電子書，華藝更將觸角深入外文領域。

華藝數位股份有限公司國際行銷長石傅德（Fred）表示，雖然外文電子書在台灣早有不同通路，但多侷限在「大出版社」，反而容易讓規模不大、較沒機會發展亞洲市場的出版平台失去立基點，也導致台灣讀者接觸不到創意與品質兼具的外國出版社。

「AINOSCO eBooks是科外文電子書」是美國的電子書平台，收錄超過400家出版社、數十萬本各領域的外文電子書內容，包含來自獨立出版的Allen & Unwin、Verso；商管經濟的Harvard Business Review Press，以及知名大學出版社Columbia University Press、Cornell University Press、Georgetown University Press、Indiana University Press、Princeton University Press、Stanford University Press University of California Press University of Washington Press等。許多歐美中小型出版社選擇AINOSCO eBooks作為全亞洲市場的主要通路，就是信任華藝公司20多年來的從業經驗與專業表現。

除了收錄內容多元，另在讀者服務上，使用者不需下載任何閱讀器，只要開啟瀏覽器，即可於各式載具輕鬆閱讀。另也兼備強大的檢索功能，供讀者交叉查詢出版品資訊、分類、學科等關鍵字，輕鬆查找資料。除此之外，首頁語言可快速轉換為繁體中文與英文，讓全球用戶都能快速閱讀。

「最重要的是讓台灣讀者接觸到新的想法」，石傅德（Fred）說，華藝運作中文電子書超過20年，搜集台灣使用者的閱讀經驗，6年前開始籌畫跨足外文電子書，即便外語非台灣讀者的母語，也期待能靠精選內容博得使用者喜好，藉外文書籍內容引發讀者共鳴，替讀者帶來更新穎的閱讀體驗。

AINOSCO eBooks剛上架不到一個月，石傅德（Fred）表示，目前處在「開幕階段」，在讀者使用的過程中，也同步精進外文電子書的功能。另外未來也不排除啟動翻譯功能，但他坦言，翻譯仍有局限性，好比若將小說內容直接英翻中，也可能詞不達意，無法原文反映作者本意。不過哪項功能對台灣圖書館使用者來說最重要，仍需時間觀察。