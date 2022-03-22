華藝再推外文電子書AINOSCO eBooks 收錄逾400出版社
華藝數位提供中文電子書資源已超過20年，如今更將版圖擴展至外文電子書，今年三月「AINOSCO eBooks是科外文電子書」正式上線，不僅收錄知名大學出版社的著作，也包含獨立出版社以及各領域外文電子書，提供學校或公共圖館購買外語電子書的新選擇。
華藝將過去20年成果集結iread ebooks電子書、華藝線上圖書館等產品，不斷為使用者發覺最有價值的內容。如今不只中文電子書，華藝更將觸角深入外文領域。
華藝數位股份有限公司國際行銷長石傅德（Fred）表示，雖然外文電子書在台灣早有不同通路，但多侷限在「大出版社」，反而容易讓規模不大、較沒機會發展亞洲市場的出版平台失去立基點，也導致台灣讀者接觸不到創意與品質兼具的外國出版社。
「AINOSCO eBooks是科外文電子書」是美國的電子書平台，收錄超過400家出版社、數十萬本各領域的外文電子書內容，包含來自獨立出版的Allen & Unwin、Verso；商管經濟的Harvard Business Review Press，以及知名大學出版社Columbia University Press、Cornell University Press、Georgetown University Press、Indiana University Press、Princeton University Press、Stanford University Press University of California Press University of Washington Press等。許多歐美中小型出版社選擇AINOSCO eBooks作為全亞洲市場的主要通路，就是信任華藝公司20多年來的從業經驗與專業表現。
除了收錄內容多元，另在讀者服務上，使用者不需下載任何閱讀器，只要開啟瀏覽器，即可於各式載具輕鬆閱讀。另也兼備強大的檢索功能，供讀者交叉查詢出版品資訊、分類、學科等關鍵字，輕鬆查找資料。除此之外，首頁語言可快速轉換為繁體中文與英文，讓全球用戶都能快速閱讀。
「最重要的是讓台灣讀者接觸到新的想法」，石傅德（Fred）說，華藝運作中文電子書超過20年，搜集台灣使用者的閱讀經驗，6年前開始籌畫跨足外文電子書，即便外語非台灣讀者的母語，也期待能靠精選內容博得使用者喜好，藉外文書籍內容引發讀者共鳴，替讀者帶來更新穎的閱讀體驗。
AINOSCO eBooks剛上架不到一個月，石傅德（Fred）表示，目前處在「開幕階段」，在讀者使用的過程中，也同步精進外文電子書的功能。另外未來也不排除啟動翻譯功能，但他坦言，翻譯仍有局限性，好比若將小說內容直接英翻中，也可能詞不達意，無法原文反映作者本意。不過哪項功能對台灣圖書館使用者來說最重要，仍需時間觀察。
華藝立足台灣、放眼全球，石傅德（Fred）透露，未來AINOSCO eBooks也會同步銷售到全球，並致力於讓在亞洲的各圖書館機構能使用到最豐富外語及中文電子資源。他表示，台灣不是最大的國家，但是一個自由開放的國家， 眾多外文出版社除了看見華藝能力，也看重台灣能作為全亞洲通路的地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言