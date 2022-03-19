閱讀數學／爸媽越教，孩子數學成績越差？(上)

聯合新聞網 / 賴以威（數感實驗室）
爸媽越教，孩子數學成績越差？示意圖／ingimage
爸媽越教，孩子數學成績越差？示意圖／ingimage

孩子還在小學階段時，爸媽如果時間允許，多半會幫忙看看孩子的功課。有些父母特別認真，會陪孩子一起寫回家作業。照理來說，有父母的客製化指導，理當成績會有所進步。然而，2015年芝加哥大學的研究發現了一件殘酷的事實：某些父母花越多時間指導，孩子的數學成績反而越差。

§ 適得其反的數學陪伴

研究中這麼說：「缺少對數學的正面態度時，儘管父母立意良好，願意指導孩子寫作業，但這項舉動卻適得其反，對孩子的數學成就有著負面影響。」

研究針對四百多組低年級家庭，進行長達一年的調查，包括學年初、學年末孩子的數學成績比較，以及學年中調查家長的數學焦慮程度。研究發現，當父母有嚴重數學焦慮時，父母越幫助孩子寫回家作業，孩子成績會越差。諷刺的是，這些父母不幫孩子看作業，孩子的成績還比較好。跟同樣不怎麼教，父母也沒有數學焦慮的孩子差不多。

§ 背後的原因

明明小學數學難不倒爸媽，為什麼會有這種讓人喪氣的「越教越差」結果呢？研究發現，這可能是因為數學焦慮的父母在不經意間作了以下幾件事：

1.讓孩子感受到自己討厭數學、認為數學沒用等想法。這些由父母傳遞出來的負面態度會讓孩子失去動力，從而減少學習的心力、時間。學得比較少，容易表現不佳，表現不佳，接著孩子便也開始對數學感到焦慮。

還有其他幾個可能的原因，我們下周再更進一步跟大家解釋。

(未完待續)

數學 數感實驗室 父母 小學

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