【文法小學堂】為什麼這個未來式沒有 will？

希平方文法小學堂開課囉!當老師說英文中時態不可以胡亂跳來跳去的時候,學生們通常會發揮柯南精神,好好檢視句子裡的動詞是否時態都一致。而當看到句子意思好像是未來式,但是卻沒有看到 will 或是 be going to 的時候,學生就卡住了,像是這位學問的:

老師您好,我在字典上看到這個句子 “He will come if you invite him.(如果你邀請他的話,他就會來。)” 請問為什麼前面是未來式 He will come... 後面卻是現在式...if you invite him. 呢?以語意來看的話,不是後面的子句也要改成未來式嗎?

英文中主要有兩種情況會使用現在式代替未來式,我們來仔細看一看。

表示時間與條件的從屬連接詞中,副詞子句要用現在式代替未來式

英文中表示時間的連接詞常見的有:when、while、before、after、as soon as...等;表示條件的連接詞則有這幾種比較常見:if、unless...等。

哪一部分是副詞子句,哪一部分又是主要子句呢?在有連接詞的句子當中,連接詞所引導的子句就叫做副詞子句,而另一個子句則叫做主要子句。例如剛剛那句:He will come if you invite him. 副詞子句就是由連接詞 if 所引導的 if you invite him,主要子句則是 He will come。

當你遇到這種帶有表示時間或是條件的連接詞,主要子句又是未來式的時候,副詞子句需要用現在式代替未來式喔,因此:

He will come if you will invite him. 是錯的。

要改成:He will come if you invite him. 才對喔。

再舉幾個例子:

I will not talk to him unless he apologizes first.

(除非他先道歉,不然我不會跟他說話。)

When you arrive in Italy, my friend will go and pick you up at the airport.

(當你抵達義大利,我的朋友會去機場接你。)

I will give you a call as soon as he is here.

(他一到這裡,我就會打給你。)

已經計畫好、安排好的事情,會用現在進行式代替未來式

例如這句很常見到的:Christmas is coming. (聖誕節要來了。)

因為聖誕節這個時間是固定不會變動的,所以在靠近聖誕節的時候,人們會這樣說,用現在進行式代替未來式。

再舉幾個例子:

I’m having a dinner party tonight.

(我今天晚上要辦一場晚宴派對。)

Where are you going for your family trip this summer?

(這個夏天你們家庭旅遊要去哪裡?)

My dad’s driving us to the concert tomorrow.

(我爸明天要載我們去演唱會。)

下一次看到未來式的句子,卻沒有 will 或是 be going to 的時候,莫急莫慌莫害怕,它們有可能就是以上這兩種情況喔。

