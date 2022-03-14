寫作教室／拓展選材新版圖（下）

想要借用永續發展目標（SDGs）來輔助寫作，開拓文章的思考面向及立意設定，平時練習除了直接鎖定議題鮮明的題目來下筆，另一種方法，即是掌握半命題式的題目來發揮。

●題目半開放 立意取材更自由

觀察歷來的考題，常常還有開放的空間，須等寫作者設定好一項材料主軸，帶入文中，題目的限定焦點才能完整。例如：〈我想開設一家這樣的店〉，其中的「這樣」究竟是什麼範圍？〈我們這個世代〉，又是怎麼樣的特色足以填充此句意？〈在這樣的傳統習俗裡，我看見……〉，要選定哪項習俗、又洞察了什麼？

以上列舉即知，面對半命題式的作文，我們只要一筆在手，立意或選材可以寬闊無窮，端看你想討論什麼內容。有了這一層的認識，再加上若有SDGs的理解與涵養，那麼文章的材料、探討方向就更容易有跳脫小我、關注大環境的選擇。

●不同的店 同樣關心世界

SDGs的面向寬廣，我們若懷此認知，思考同一項題目，也能有多項不同的切入角度。以〈我想開設一家這樣的店〉為例，每個人設店的動機不盡相同，當年心測中心公布的滿級分作品中，即有幾篇關心的面向不只是獨為個人或親友的。

「想開一家能代表『客家本色』的麵店」，有作品藉此期許「讓客家子弟能來尋根、客家文化得以傳承並發揚光大」，這種對文化的珍視，對應至SDG 11的「永續城鄉」範疇，其中一細項是「在全球的文化與自然遺產的保護上，進一步努力。」兩者態度相應契合。

另有佳作設定的是「我想開設一家公平交易、守護小農的果菜市集」，其中理由是「希望增加他們（小農）的收入，維持農民生活的平衡。」以及「希望每位消費者都能思考食物的出處，真正的認識土地和人民之間的關係。」這與SDG2「促進永續農業」的概念相當，「使農村的生產力與小規模糧食生產者的收入增加」此細則，即可對應至上述佳作的內涵。此等選材，等於確定方向後，就在起跑線開始勝出了。

SDGs不是為使用而用工具，若內化其精神，在文章中展現的涵養將更豐實。