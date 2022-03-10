太空發展傳捷報 太空中心自主研發太空級GPSR驗證成功

我國太空科技發展再邁大步。國家實驗研究院國家太空中心自主研發的太空級衛星導航接收機（GPSR）今年1月中隨成功大學開發的立方衛星「IRIS-A」發射至距離地表500公里的衛星軌道，近2個月飛行，GPSR持續正常運作，成功通過太空嚴苛環境測試，取得飛行履歷。

國研院表示，導航系統是太空領域的關鍵技術之一，國研院太空中心自主發展的GPSR可提供導航資訊，大幅增進衛星的自主運作能力，並降低衛星操作與任務執行的成本。此外，同款GPSR將搭載於獵風者衛星與福衛八號，對台灣太空科技與產業發展有指標性的意義。

國內設計、製造地面用衛星導航接收機的能力雖然已經非常成熟，但卻無法應用於太空任務。國研院指出，太空中心雖已研發多年，但缺乏太空實證機會。此次與成功大學合作，將自主研發的GPSR搭載於IRIS-A立方衛星，成功取得飛行履歷，讓研發團隊信心大增，大幅提升國產元件研發技術成熟度。

太空中心說，太空級GPSR在設計與製造上的主要技術挑戰，除了須承受火箭發射過程劇烈振動與太空真空環境的劇烈溫度變化，還必須在高速移動中，穩定地鎖定GPS訊號。如今自主掌握技術，除了不再受制於出口國，對於台灣發展太空產業也大有助益。

太空中心主任吳宗信表示，預計2022年底發射的獵風者衛星（Triton，台灣繼福衛五號後，第二枚自製衛星），以及後續自製的福衛八號遙測衛星、SAR合成孔徑雷達衛星與低軌道通訊衛星，都將攜帶此款GPSR進行在軌操作驗證，未來台灣開發的相關衛星也都將受用，應用層面相當廣泛。