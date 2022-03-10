聽新聞
test
0:00 / 0:00
太空發展傳捷報 太空中心自主研發太空級GPSR驗證成功
我國太空科技發展再邁大步。國家實驗研究院國家太空中心自主研發的太空級衛星導航接收機（GPSR）今年1月中隨成功大學開發的立方衛星「IRIS-A」發射至距離地表500公里的衛星軌道，近2個月飛行，GPSR持續正常運作，成功通過太空嚴苛環境測試，取得飛行履歷。
國研院表示，導航系統是太空領域的關鍵技術之一，國研院太空中心自主發展的GPSR可提供導航資訊，大幅增進衛星的自主運作能力，並降低衛星操作與任務執行的成本。此外，同款GPSR將搭載於獵風者衛星與福衛八號，對台灣太空科技與產業發展有指標性的意義。
國內設計、製造地面用衛星導航接收機的能力雖然已經非常成熟，但卻無法應用於太空任務。國研院指出，太空中心雖已研發多年，但缺乏太空實證機會。此次與成功大學合作，將自主研發的GPSR搭載於IRIS-A立方衛星，成功取得飛行履歷，讓研發團隊信心大增，大幅提升國產元件研發技術成熟度。
太空中心說，太空級GPSR在設計與製造上的主要技術挑戰，除了須承受火箭發射過程劇烈振動與太空真空環境的劇烈溫度變化，還必須在高速移動中，穩定地鎖定GPS訊號。如今自主掌握技術，除了不再受制於出口國，對於台灣發展太空產業也大有助益。
太空中心主任吳宗信表示，預計2022年底發射的獵風者衛星（Triton，台灣繼福衛五號後，第二枚自製衛星），以及後續自製的福衛八號遙測衛星、SAR合成孔徑雷達衛星與低軌道通訊衛星，都將攜帶此款GPSR進行在軌操作驗證，未來台灣開發的相關衛星也都將受用，應用層面相當廣泛。
吳宗信也說，太空中心正加緊力道加強研發國產元件，目標期望在2023年底，能夠達到衛星上的自主國產元件可占70%的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言