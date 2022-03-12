閱讀數學／身高比較高的長頸鹿可以遲到多久(下)？

上周我們講到，長頸鹿和小獅子辛巴相約在日落時見面。遲到的長頸鹿辯解，自己比較高，可以看到的天邊位置比辛巴遠了7公里，因此他的日落比較晚一些。

想知道長頸鹿看到的日落會晚多久，我們得先去算出牠們所在的位置、日落處、地心，三點形成的夾角。儘管長頸鹿看到的日落比辛巴遠上7公里，但是以巨大的地球而言，長頸鹿所在的位置和日落處至地心的夾角其實只有小小的0.076度。辛巴較矮，與日落、地心形成的夾角更小，只有0.016度。兩個夾角算起來，相差約0.06度。

以地球一天會自轉360度來計算，地球1分鐘走360÷24÷60=0.25度， 0.06度的差異，換算起來是 0.06/0.25×60=14.4

也就是說，長頸鹿看到的日落比辛巴晚14.4秒，什麼嘛，根本沒晚多久！如果以距離來討論，會更加感受到地球自轉速度究竟有多快。牠們住在赤道附近，地球的圓周大約是40000公里，因此地球1分鐘會轉動40000÷24÷60=27.78公里，短短6.8公里差距，在十幾秒間便已弭平。這樣看來，長頸鹿根本就是愛找藉口的遲到大王，還身高霸凌小獅子辛巴！

§變成超大型巨人的話，可以遲到久一點嗎？

長頸鹿只能遲到14.4秒，是因為牠和辛巴只有不到6公尺高的身高差距。那麼，要是今天可以變身成《進擊的巨人》裡面60公尺高的超大型巨人的話，可以稍微遲到久一點嗎？

用一樣的方式計算，如果今天超大型巨人和1.6公尺高的里維兵長一樣約在日落見面的話，那60公尺的超大型巨人大概就能夠晚50秒抵達……還是連1分鐘都不到。不過，就算超大型巨人真的因為身高優勢可以遲到10分鐘以上，在他說出「矮子」的那一刻，應該就被里維兵長削成碎片了吧。總而言之，不管身高有多高，都別遲到喔！

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成。