寫作教室／拓展選材新版圖（上）

聯合國永續發展目標（SDGs）歸納出的17項議題方向，在在切合生活，我們除了在學習、閱讀上接收此觀念，也可善用在書寫創作時，展現自己對這個社會、世界的關心與想法。這是一段化被動為主動的嘗試，先多熟悉各項指標的內涵，面對作文題目，用SDGs過濾一番，媒合適恰的項目，囊括為寫作論點。若以會考作文的範疇來觀察，可以先從題目的議題性較鮮明者來談起。

●青銀共居 對應永續城鄉發展

說到作文主題緊扣時事者，108年的「青銀共居」應是指標代表。當年初見此名詞的考生，或有詫異、不知如何著手；或以個人生活經驗，寫出微觀的感受居多。後者固然可行，也有多篇佳作可見如此的書寫模式。但除此之外，我們還能怎麼思考？

若與永續發展目標對照解讀，SDG 11「永續城鄉」的精神，著重在「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」。其中更具體的一則細項為「在西元2030年前，確保所有的人都可取得適當的、安全的，以及負擔得起的住宅與基本服務。」觀察現今台灣高齡化的特質，採行青銀共居，能否帶給年長者更多安全的保障？是否讓年輕人有更負擔得起的居住機會？此模式滾動傳承，可否永續經營？這些考量，相對於只從小我的經驗談感動或關心，角度顯得宏觀許多。

●鶴立雞群的論述切角

在當年心測中心公布的佳作裏頭，即有少數篇目能夠納入永續城鄉的觀點考量，例如「我認為這（青銀共居）是一個非常好的機會，不但能夠拉進青銀的距離，使兩者在共居過程中學會了解彼此，也能解決高齡化及無法安養的問題，使長者的健康安危獲得保障，更能夠解決如今房價上漲，青年及銀髮族無處可去的困境。」

如此論述的切角，是在眾多作品中較少見的操作方式。材料自然且不流於俗，寫出更大的格局，出類拔萃。原作者或許並非先由SDGs的項目來發展，但由成果反向推之，既然SDGs的項目已足具參考價值，我們便可預先準備，由此打開論事的寬度，耕耘思考的深度，突破原本取材的疆界。