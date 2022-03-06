融合英國與台灣廢墟經驗 藝術家鄧肯打造「秘術之所」
台北當代藝術館即起展出英國藝術家鄧肯・蒙特弗（Duncan Mountford）個展「秘術之所」。展名「秘術（Arcana）」源自神祕學中被隱蔽、不為人所知的學問，藝術家引用此概念，打造6座別有洞天如幻境般的空間裝置，讓觀者踏入一層又一層廢墟結構中，展開一場探向未知境界的冒險體驗。鄧肯表示，此一作品也帶有自傳成分，交織他居住於英國的記憶以及現今居住於台灣的生活經驗。
鄧肯出生英國利物浦，1972年至1976年先後於利物浦和考文垂（Coventry）就讀美術。他在1993年至1994年於溫徹斯特藝術學院主修雕塑碩士，並在1998年獲獎學金於諾丁漢特倫特大學進修博士，2004年取得學位，2013年起赴台任職國立台北藝術大學客座教授。
此次展覽是鄧肯基於對於微縮世界的著迷，以及對英國神祕學與當代軍事的興趣。6個看似獨立的小房間借鑒了博物館實景、木偶劇、電影佈景等元素，刻意構築出不完整的狀態，透露出幽暗神祕的氣息，觀眾只能透過門、窗，如窺視般觀賞及探索每個房間。鄧肯期待觀眾透過眼前所見的破碎線索，啟發自我思考的能力，觸動拼湊出每件空間背景敘事的意念，展開與作品間的對話與情緒感知。而關於每個空間的起源、背景等，皆沒有任何指示、訊息及方向，一切取決於觀者的視角。
鄧肯表示，此一裝置始自探究英國神秘思潮的來龍去脈，結合歷史和當代軍事發展延展開來。迴廊的概念則始自一段探勘利物浦廢墟的記憶，其中有政府單位、面談室、能從半開的門縫外窺視入內的空間，無止盡的迴廊則象徵審訊和官僚的慣性。除此之外，作品也受到台灣閒置工業或軍用建築的影響。
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