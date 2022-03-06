快訊

烏克蘭網友發揮創意 透過Google餐廳評論向俄人傳戰爭真相

油價再飆快去加油 中油：汽、柴油明起每公升漲0.6元

融合英國與台灣廢墟經驗 藝術家鄧肯打造「秘術之所」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北當代藝術館即起展出英國藝術家鄧肯・蒙特弗個展「秘術之所」。圖／台北當代藝術館提供
台北當代藝術館即起展出英國藝術家鄧肯・蒙特弗個展「秘術之所」。圖／台北當代藝術館提供

台北當代藝術館即起展出英國藝術家鄧肯・蒙特弗（Duncan Mountford）個展「秘術之所」。展名「秘術（Arcana）」源自神祕學中被隱蔽、不為人所知的學問，藝術家引用此概念，打造6座別有洞天如幻境般的空間裝置，讓觀者踏入一層又一層廢墟結構中，展開一場探向未知境界的冒險體驗。鄧肯表示，此一作品也帶有自傳成分，交織他居住於英國的記憶以及現今居住於台灣的生活經驗。

鄧肯出生英國利物浦，1972年至1976年先後於利物浦和考文垂（Coventry）就讀美術。他在1993年至1994年於溫徹斯特藝術學院主修雕塑碩士，並在1998年獲獎學金於諾丁漢特倫特大學進修博士，2004年取得學位，2013年起赴台任職國立台北藝術大學客座教授。

此次展覽是鄧肯基於對於微縮世界的著迷，以及對英國神祕學與當代軍事的興趣。6個看似獨立的小房間借鑒了博物館實景、木偶劇、電影佈景等元素，刻意構築出不完整的狀態，透露出幽暗神祕的氣息，觀眾只能透過門、窗，如窺視般觀賞及探索每個房間。鄧肯期待觀眾透過眼前所見的破碎線索，啟發自我思考的能力，觸動拼湊出每件空間背景敘事的意念，展開與作品間的對話與情緒感知。而關於每個空間的起源、背景等，皆沒有任何指示、訊息及方向，一切取決於觀者的視角。

鄧肯表示，此一裝置始自探究英國神秘思潮的來龍去脈，結合歷史和當代軍事發展延展開來。迴廊的概念則始自一段探勘利物浦廢墟的記憶，其中有政府單位、面談室、能從半開的門縫外窺視入內的空間，無止盡的迴廊則象徵審訊和官僚的慣性。除此之外，作品也受到台灣閒置工業或軍用建築的影響。

英國藝術家鄧肯・蒙特弗個展「秘術之所」。展名「秘術」源自神祕學中被隱蔽、不為人所知的學問，藝術家引用此概念，打造6座別有洞天如幻境般的空間裝置，讓觀者踏入一層又一層廢墟結構中，展開一場探向未知境界的冒險體驗。圖／台北當代藝術館提供
英國藝術家鄧肯・蒙特弗個展「秘術之所」。展名「秘術」源自神祕學中被隱蔽、不為人所知的學問，藝術家引用此概念，打造6座別有洞天如幻境般的空間裝置，讓觀者踏入一層又一層廢墟結構中，展開一場探向未知境界的冒險體驗。圖／台北當代藝術館提供
英國藝術家鄧肯・蒙特弗個展「秘術之所」。展名「秘術」源自神祕學中被隱蔽、不為人所知的學問，藝術家引用此概念，打造6座別有洞天如幻境般的空間裝置，讓觀者踏入一層又一層廢墟結構中，展開一場探向未知境界的冒險體驗。圖／台北當代藝術館提供
英國藝術家鄧肯・蒙特弗個展「秘術之所」。展名「秘術」源自神祕學中被隱蔽、不為人所知的學問，藝術家引用此概念，打造6座別有洞天如幻境般的空間裝置，讓觀者踏入一層又一層廢墟結構中，展開一場探向未知境界的冒險體驗。圖／台北當代藝術館提供

英國 藝術家

延伸閱讀

在極簡裡追求高雅精細 在溫潤新空間推展亞洲藝術

牧童變藝術家 嘉義藝術家莊玉明60歲生日鄉野四季畫展

香港首富李嘉誠家族賣英國資產 值40億美元增2倍

新北光仁中學與英國雪菲爾大學簽訂預科備忘錄

相關新聞

融合英國與台灣廢墟經驗 藝術家鄧肯打造「秘術之所」

台北當代藝術館即起展出英國藝術家鄧肯・蒙特弗（Duncan Mountford）個展「秘術之所」。展名「秘術（Arcan...

陳松雕塑展 表達台灣從40年代至今的文化和政治變遷

台中市港區藝術中心即日起至4月24日在展覽室A展出「陳雕新創‧松青葉茂–陳松雕塑展」，展覽邀請從大肚山紅土地上成長的知名...

寫作教室／你「魷魚」了沒？---從日常生活中找尋A+級分情意抒發寫作素材

2021年賣座的韓劇「魷魚遊戲」，席捲全球，貫穿劇中的六個遊戲，分別是123木頭人、椪糖、拔河、打彈珠、墊腳石橋、魷魚遊...

閱讀數學／身高比較高的長頸鹿可以遲到多久(上)？

長頸鹿和小獅子辛巴相約，日落時在一望無際的非洲大草原上見面，朝著遠方的地平線望去，便能看見太陽漸漸沉入地平線。然而，日暮西沉許久，辛巴才看到長頸鹿高䠷的身影...

打造享受快感的性別理想國：看這位電影大師如何拍出好作品

阿莫多瓦作品中的性別表述向來極其重要，不論是《慾望法則》、《高跟鞋》與《壞教慾》，對於同性戀、跨性別與異性裝扮者（Cross-dressing）不卑不亢的呈現，或《我的母親》、《玩美女人》女性多重面向的唱誦，片中人物面對愛慾情狂的作風往往大膽直率，即便他們可能被現實逼至「瀕臨崩潰」，也從不吝於表現自我的悲歡離合。

騷動觀眾的腦袋與生殖器：這位導演從離經叛道到聞名影壇

早在阿莫多瓦以《我的母親》（All About My Mother）、《悄悄告訴她》（Talk to Her）等精練作品走紅國際之前，自60年代末起他作為《痛苦與榮耀》般的鄉村青年，便移居到馬德里直闖地下電影界，無師自通狀態下憑藉熱情，交出一部部驚世駭俗的作品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。