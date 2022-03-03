烏俄衝突困境怎解？ 師建議可從SDGs 17項永續發展目標來努力（上）

當我們多以經濟成長為主要關注點時，是否有注意到：最近，巴西彼得羅波利斯暴雨成災，死傷超過百人，烏克蘭問題導致烏俄衝突一觸即發，全球年輕人在大城市買房越顯不易，無論是全球氣候異常、國際間的衝突、社會貧富差距等問題，變成世界各國刻不容緩要解決的問題。

因而，我們從2015年聯合國宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），包含17項目標(Goals)、169項細項目標(Targets)，是當前全球的熱門議題，也是各國未來發展的策略精神，從中可看出其前瞻性、全面性指引全球在環境、社會、經濟等面向，邁向永續發展的企圖心，同時，好的方針也需要全球公民齊心努力，讓永續發展成為動詞，並在生活可實踐的信念與行動，當我們與身邊的人一起做，日積月累就能為永續地球盡自己的力量，看到世界趨向公平與和平的願景。

首先，我們可以來看看SDGs17項目標，其他國家如何陪伴青少年達成指標，落實創意與實踐的歷程，例如，日本的校園營養午餐計畫、美國的醫療無人機，每個人都可以為永續環境盡力，我們都可以解決大家正面臨的困境，讓永續成為全球發展的現在進行式。

如果，以校內主題書展來推廣理念，並進行課程與實際行動的配合從靜態閱讀到動態實踐的成果，應該指日可待，一如最近出版的《寫給公民的40堂思辨課》，一群年輕朋友們透過社群平台用心整理貼近公民生活的議題，讓我們對於身邊所處的環境，進行思考與討論，不受事件表象影響，能帶著思考的濾鏡，讓問題得以理性解決。

那麼，我們試著從指標來進行腦補學習，從中獲得知能，帶著青少年一起實踐SDGs指標，花時間好好思考環境永續對我們的意義，進而善待我們眼前的世界。

SDGs目標1：消除各地一切形式的貧窮

讓世界不要有人餓著，讓每個人都有家可歸，如何讓貧窮問題減少，讓弱勢族群得以受到更好的照護，實現孔子說的：「老者安之，朋友信之，少者懷之。」透過我們的努力，讓世界正處於陰暗處的人們，因為我們的關注，法案的擬定，得以找到公平的權利與取得權，更加溫暖燦亮自己的未來人生。

推薦書單： 《無家者：從未想過我有這麼一天》 《貧困世代》 《街頭生存指南》 《為什麼現在的我們對未來如此不安？》

SDGs 目標2：確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業

最近一期的《科學人》雜誌有兩篇關於農業的文章，從〈生態農業翻轉不平等〉到〈從農場到餐桌，減少食物浪費〉，都是在探討永續生態農業的議題，同時也讓我認識美國農業化學家人稱「花生先生」（Peanut Man）的卡佛（George Washington Carver），他堪為有機農業運動的先行者，不只改變農業的面貌，也讓土地得以永續經營。若能藉此青少年從愛惜食物、解決剩食等運動，認識食安、在地小農、公平貿易等議題，就能讓學生從身邊的食物和餐桌做起，讓食安、飢餓議題，得以被正視，共同打造永續農業的家園。

推薦書單

食物正義：《小農，菜市，餐廳與餐桌的未來樣貌》 土壤的救贖：《科學家、農人、美食家如何攜手治療土壤、拯救地球》 食．農：《給下一代的風土備忘錄》 明日的餐桌：《愛食物、零浪費，生態綠創辦人帶你走訪世界食物革命運動現場，用吃守護地球，打造綠色食物生態系》

SDGs 目標3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉

從飲食、睡眠、運動到正念練習與情緒覺察，提升身心的健康指數，沒有健康的身體，很難有健康的心靈。有健全的身心，才能在充滿壓力與挑戰的生活中，找回快樂，發揮大腦隱性的力量，進一步為自己的人生找到幸福生活的目標。

推薦書單 《真正的快樂處方》 《烏托邦的日常》 《做自己的生命設計師》 《世界第一的R90高效睡眠法》

SDGs 目標4：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習

學習是與生俱來的能力，如何透過教育政策的擬定、教學形式的創新，帶給學習者公平的教育選擇權？同時，在全球化時代，如何落實高品質的教育理念，營造終身學習的社會氛圍，讓每個人透過均等的教育而天賦自由，熱愛學習。但，你知道：還有多少人處於失學的狀態？我們要如何減少教育的不平不公？疫情來襲，教學型態驟變，教育是否為學習者打開機會之門？透過教育新變革與各國案例的探討，可以讓學生看到未來教育的多元與全觀。

推薦書單 《天才的關鍵習慣》 《垃圾場長大的自學人生》 《拚教養：全球化、親職焦慮與不平等童年》 《別做熱愛的事，要做真實的自己》

SDGs 目標5：實現性別平等，並賦予婦女權力

無論我們的「性別」為何？當我們說出：「女生本來數學就比較弱吧？」、「家事應該是女生要包辦吧？」「年夜飯要在夫家吃！」當我們聽到這些話，說話者有沒有可能是帶有「性別偏見」的？從現代審美標準去思考女性形象是否趨向平等？認真做出家庭和工作的議題觀察，女性是否真的邁向真正的平權時代？社會國家如何實質賦予婦女權力？無論性別，每個人都有免於被歧視的自由，這不是口號，而是應該落實於生活的行動，讓女性在政治、經濟、公共事務擁有對等權力，落實性平的友善社會。

推薦書單 《善良的歧視主義者》 《21世紀公民的思辨課：女性主義》 《不只是厭女》 《82年生的金智英》

SDGs 目標6：確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理

水是人類生活中不可或缺的重要資源，地球可供人類飲用的水，其實不到1%，關於水資源與生態系統平衡，以及如何透過跨域合作，逆轉水資源不足的問題等，我們可以透過身邊的行動與政策的調整，讓我們從使用水資源到珍惜水源，達到水資源永續與其安全、再利用。

推薦書單 《水資源的世界地圖》 《極度地球：你的小小行動，對世界有超級影響力！》 《水資源戰爭》 《中學生必讀的圖解科學教科書5 發掘大氣和水的循環原理》

SDGs 目標7：確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源

我們都知道：綠色環保是降低資源浪費，如，再生能源的利用、能源效率的提升等，那麼，最酷的藍色經濟又代表什麼意義呢？如果在地球生態平衡的狀況下，學習零廢棄環境的理念並執行，這樣是否可以仿效藍色經濟概念創始人剛特．鮑利，投入零浪費的生活運動，讓自己和生態更永續健康。原來，我們日常簡單的選擇，就能從生態系統與生活模式進行改變，找到「零浪費生活」的新生活模式。

推薦書單 《用再生能源 打造非核家園》 《歐洲綠生》 《隨手：資源回收玩創意，生活中實踐環保和美學》 《藍色經濟 我的零浪費小革命》