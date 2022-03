閱讀數學／身高比較高的長頸鹿可以遲到多久(上)？

早在阿莫多瓦以《我的母親》(All About My Mother)、《悄悄告訴她》(Talk to Her)等精練作品走紅國際之前,自60年代末起他作為《痛苦與榮耀》般的鄉村青年,便移居到馬德里直闖地下電影界,無師自通狀態下憑藉熱情,交出一部部驚世駭俗的作品。

2022-03-04 11:39