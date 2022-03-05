閱讀數學／身高比較高的長頸鹿可以遲到多久(上)？

長頸鹿和小獅子辛巴相約，日落時在一望無際的非洲大草原上見面，朝著遠方的地平線望去，便能看見太陽漸漸沉入地平線。然而，日暮西沉許久，辛巴才看到長頸鹿高䠷的身影。「你遲到了，我們說好要在日落的時候見面的！」小獅子辛巴生氣地對姍姍來遲長頸鹿抱怨。長頸鹿低下脖子，看著矮不隆咚的辛巴：「哼，我還看得到太陽呢，你這個矮子。」

修但幾類！長頸鹿雖然確實會比較晚看到日落，但牠看到的日落真的有比辛巴晚這麼多嗎？難道高個子就可以理直氣壯的比矮的人晚到嗎？讓我們一起用數學來算算看，長頸鹿和小獅子辛巴看到的日落差了幾秒吧！

§長頸鹿和辛巴看到的最遠距離差多少？

剛出生沒多久的小辛巴和家貓差不多高，大概是0.25公尺；而已經成年的長頸鹿則有5.7公尺，假設日落時的太陽光線是一條切齊地球表面的切線，利用畢氏定理，再加上地球的半徑大約是6.4×10⁶ 公尺，我們可以分別算出辛巴和長頸鹿能看到的最遠距離分別是：

√((6.4×10⁶ + 0.25)² - (6.4×10⁶)²) = 1789公尺 √((6.4×10⁶ + 5.7)² - (6.4×10⁶)²) = 8542公尺

在一望無際又沒有空汙的非洲大草原，辛巴可以看1.8公里遠，差不多是台北101跟國父紀念館的距離。長頸鹿則可以看到8.5公里遠，相當於站在101廣場可以看到兒童樂園。換句話說，長頸鹿看到的日落比辛巴還要遠了7公里，自然，長頸鹿的日落時間也會比較晚！

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成。