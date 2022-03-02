影／生態喜訊 潮境保育區軟絲仔回到天然柳珊瑚產卵

以前天然的柳珊瑚曾被垃圾覆蓋，軟絲仔不得不把卵產在水下廢棄的繩子或垃圾上，熱心的潛水者以竹叢做成替代的產房，讓軟絲仔產卵。不過，國立海科館潛水志工近日發現好消息，軟絲仔又回到天然的柳珊瑚上產卵，並且還看到花枝在交配，以及上千隻的三棘天狗鯛（黑豬哥）在水中巡遊的壯觀景色。

海科館說，軟絲仔的中文名萊氏擬烏賊，是廣受大家喜歡的經濟性漁獲，軟絲仔喜歡把卵產在柳珊瑚的枝枒間，軟絲會以顯著螢光的軀體，寬廣透明的鰭，在水中游動時姿態優雅動人，有「水下舞者」稱號。

過往因為天然的產卵地柳珊瑚曾被垃圾覆蓋，軟絲仔不得不放棄轉而把卵產在水下廢棄的繩子或垃圾上。熱心的潛水者以竹叢做成替代的產房，讓軟絲仔產卵。

2016年潮境海灣保育區成立後，不只區域內禁止採捕任何海洋生物，同時也有許多潛水者自發性的清除區域內的垃圾。熱心的潛水朋友與海科館的潛水志工，也常下去巡檢海灣狀況。

海科館產學交流組主任陳麗淑今天說，228連假期間，海科館潛水志工回報軟絲仔又回到天然的柳珊瑚上產卵。一般說來冬天都是花枝先回來海灣產卵，接著才是軟絲仔回來，今年軟絲仔提早回來。

東北部由複雜的峽灣地形與結構所組成，加上黑潮終年不止的湧升流帶來豐富的基礎生產力，成為軟絲產卵地點首選。每年軟絲回來的時間點不一樣，今年軟絲仔回來的比較早，軟絲仔每年的產卵有兩的高峰期，一般是清明前後一波，以及盛夏7、8月有另一個高峰。

另外，海科館的保育區長潭里潮間帶志工也回報，大海兔已經又出現了，而且數量比去年多，松螺、笠螺已經開始產卵，代表的是生態朝豐富發展。