文教高專人才歸化我國添7名 金音獎最佳樂手入列

內政部今上午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長心理學、流行音樂、語言學、英語教育等領域的7位高級專業人才，歸化我國國籍。自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有224名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部指出，本次通過審查的高級專業人才共計7名，包括文化領域2名、教育領域5名。其中馬來西亞籍趙女士在台任教近10年，除曾獲任教大學教學傑出獎、教學優良獎外，也協助我國司法、警政等機關，培訓法官、檢察官、刑警、社工等司法人員，有關兒童司法詢問程序的專業技術或刑事案件中的兒童證詞鑑定，獲法務部表揚為推展犯罪被害人保護有功人士，對我國兒童司法詢問技術的提升深具貢獻。

阿根廷籍明馬丁為專業樂手，作品曾入圍第28屆金曲獎、第11屆金音創作獎等多個獎項，另獲得第8屆金音創作獎「最佳爵士專輯獎」、「最佳樂手獎」，是該獎項第一個獲獎的外國獨立音樂人。內政部表示，明馬丁長期投身台灣流行音樂產業，與許多我國指標級音樂人合作，深具創作能量的傑出音樂人才。

德國籍徐女士專長語言學及漢學，擔任「德國學術交流總署DAAD」海外機構主管職長達17年，在任職台北德國學術交流資訊中心期間，協助完成德國承認我國二技學歷，使高中畢業生學測成績達53級分者，符合申請德國大學的學歷資格，有助於其他國家作為參照依據，對我國教育國際化有重大助益。

內政部表示，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。為協助國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區（中文網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/763；英文網址https://www.ris.gov.tw/app/en/763），歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。