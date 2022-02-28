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爭取學子在地就讀 新北高中職教育博覽會明日線上開展
今年是108新課綱首屆國中生升讀高中職，為讓學生了解自身興趣，及爭取新北學生在地就讀，新北教育局明日將舉辦，長達近4個月的高中職教育線上博覽會，參展數達80攤，並邀請日美澳加4國學校及單位代表，與跨域多元展能專區，屆時也將於3月26日在新北市民廣場實體展出。
教育局表示，線上博覽會除了提供學校資訊及各校特色外，還有技職專區、適性輔導線上遊戲及外語等數位資源，且展期長達近4個月至6月20日，包含線上及實體展覽，讓國中生在家也可以瞭解自我及生涯發展，認識技職群科及新北各高中職及五專學校資訊。
線上博覽會也將介紹，國際外語專區及雙聯學制，此外也邀請英國文化協會、澳大利亞昆士蘭州投資暨貿易辦事處、日本電子專門學校、日本外語學校、加拿大駐臺北貿易辦事處、美國箴言高中等單位及學校共同參與。
此外，教育局將在線上陸續推出趣味遊戲，並結合電子集章，國中生只要集滿10點就有1次抽獎機會，獎品有最新、最夯的iPad Pro、Apple Watch和27吋螢幕顯示器等22項大獎。
本次承辦學校瑞芳高工校長潘泰伸表示，不用出門隨時都可上網參加免費的線上博覽會，網站上提供了獨創、適性的數位遊戲，還有隨選、隨看的多元跨域課程，讓學生更加了解自己的潛能。安康高中國中部9年級學生許晨竛表示，很期待能逛逛線上博覽會，了解更多高中職特色；同校9年級學生董元鈞也說，記得去年在家逛過線上博覽會，可以看到新北各高中職特色還有好玩的線上闖關活動。
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