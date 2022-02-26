閱讀數學／NBA球星吉諾比利的數學素養題(下)

前兩周我們介紹了NBA前馬刺隊球星馬紐．吉諾比利在社群上的素養題。事實上，馬紐不單單只是分享謎題，他甚至發起了「馬紐的數學運動家」活動，粉絲只要正確答出謎題，就有機會能到球場和馬紐面對面交流，這項活動當時成功吸引了當地學生的參與。

而馬紐在參加馬刺隊的社會服務時，則是向球隊表示想要到小學和同學們一起算數學，這是馬刺隊社會服務中從未有過的項目。馬紐讓學生進行運算競賽，算得快且正確的學生就算勝利。不過，馬紐卻在活動開始前特別聲明：

「算得快並不代表比較聰明，只是碰巧而已，算得慢也不代表比較笨。」

活動結束後，馬紐在受訪時更再次強調：

「在計算上，大家應該互相鼓勵，不一定要求快，重要的是算出正確的答案。」

看來馬紐不僅懂得享受數學思考的樂趣，更了解數學不只是比誰算得快，不約而同呼應了我們一直以來的理念：數學應該是要想得深入，而不是想得快速。

§紀念活動──馬紐不滅的精神

2018年8月28日，馬紐宣布退休，正式離開了球場。16年的NBA生涯就此畫下句點，馬紐對數學的熱愛則持續引發迴響。例如，德州有間學校舉辦數學活動，讓學生們實際投籃，並紀錄投籃次數以及進球次數，再引入命中率的計算。最後，將這些數據和馬紐的生涯表現做比較。這個活動結合了籃球和數學，同時也致敬馬紐這位熱愛數學的球員。

馬紐曾在某次的採訪中提到，自己也曾在數學上遇到瓶頸。當時，他會選擇暫時放下題目，到球場上打球，或是聽聽音樂轉換心情，再回來繼續鑽研。馬紐不只是熱愛數學與籃球，他那不輕易放棄的精神，更是值得我們效法的學習態度。

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。