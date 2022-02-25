「國軍發明王」徐子圭 獲國際傑出發明家獎
軍旅期間投入防衛性武器設計研發的徐子圭，被稱作「國軍發明王、空軍愛迪生」，退伍後獲聘屏東科技大學智慧機電學程主任後，持續帶領學子投入發明研究，幼時家貧成為家扶受扶助兒的他，也不忘投入公益回饋社會；因獲有發明界奧斯卡獎之稱的2021第17屆國際傑出發明家獎，本月22日第4度獲總統接見慰勉，蔡英文總統肯定他在國防及戰略產業領域中為國家所做的貢獻。
蔡英文提到徐子圭在航太領域上應用自身專業知識，過去曾參與IDF經國號戰機引擎的研發改進，也是F-16戰機引擎電腦監控診斷系統相關專利技術發明人；軍旅服務期間，被稱「國軍發明王、空軍愛迪生」，投入國防研發，為我國防衛作戰貢獻良多，現任職於屏科大達人學院智慧機電學程主任，持續帶領青年學子投入發明研究，多次拿下國際大獎肯定。
50歲的徐子圭幼時家貧，大學考上國立海洋大學、台灣大學夜間部心理系和中正理工學院，接到學校註冊通知，
發現學費對他而言是一大奢侈，體認父親年紀大，下有3個弟妹尚在就學，因而放棄大學改念軍校，之後取得碩士，並在成功大學拿到航太博士學位。
徐子圭自中正理工學院碩士班開始，與中科院航空所及空軍密切合作，參與戰機、飛彈及氣象等重大國防研發專案，除投入IDF戰機性能改良、雄風三型飛彈設計研發等專案研究，也長期致力提升我國防衛作戰能力，憑藉自身對研發的熱情，擁有40多個國內外發明專利，近400篇學術論文。
徐子圭說，能獲蔡總統及各界肯定，心中滿是感恩，對每位發明者，國際傑出發明家獎就是發明界的奧斯卡獎，能夠獲選實在是至高無上的榮耀，也勉勵同學「面對工作、樂於工作並養成專業，你就是專家」。他過去受家扶基金會幫助，立志有能力後要回饋社會，促成家扶中心與屏科大共同推動人才培育計畫，幫助弱勢學生享有學習專業的機會，並在寒暑期間辦理科學營隊，提供偏鄉國中小學童參與，強化學童科普知識。
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