第二屆金門青少年文學獎頒獎 楊鎮浯勉培育藝文苗子

第二屆金門青少年文學獎徵文比賽今日舉行頒獎典禮，縣長楊鎮浯親自頒發小說、散文、新詩、童話等各組得獎學生，楊鎮浯表示，希望藉由辦理這樣的徵文比賽，讓師生、家長及學校持續培養孩子的寫作興趣，也提供對文學創作有興趣的孩子一個可以盡情揮灑的舞臺。

第二屆金門青少年文學獎徵文比賽，自110年9月開始公開徵稿，學生們投稿踴躍，總計216件作品競逐獎項；此次徵文比賽各組分別邀請臺灣金門地區知名作家擔任評審委員，散文組由知名作家張英珉、知名縣籍作家王先正、陳秀竹、金門大學通識教育中心助理教授林黛琿擔任評審。

新詩組由著名詩人顏艾琳、高雄師範大學中文系教授曾進豐、成功大學中文系教授翁文嫻、清華大學中文系副教授楊佳嫻擔任評審；小說組由知名縣籍作家陳長慶、吳鈞堯、台籍知名作家張耀仁擔任評審。

本屆新增的童話組則由知名兒童文學家王淑芬、張友漁、鄭淑華擔任評審。委員們對於本次的參賽作品給予高度肯定。此外，教育處更在本次青少年文學獎的頒獎典禮後，安排了經驗分享交流時間，由評審委員分享此屆徵文比賽的評審感言，榮獲小說、散文、新詩三個獎項的金門高中呂丞翰同學也大方分享文學創作經驗。

楊鎮浯非常重視這個文學獎的辦理，今天親臨頒獎時，除了肯定青少年們的文學表現之外，也特別提醒可利用縣府自去年底起啟用的「借閱無限暨24小時全自助借還書站」，藉由簡單、便利、隨手可得的借閱服務，讓閱讀風氣遍及全島，同時作為培養寫作能力的基礎。