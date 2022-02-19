閱讀數學／NBA球星吉諾比利的數學素養題(中)

上周我們介紹了NBA前馬刺隊的得分後衛，馬紐．吉諾比利在社群上的素養題：

「鮑里斯、提亞哥和馬紐三個人打桌球，輸的人下場，贏的人繼續留在場上。我們只知道全部結束後，鮑里斯打了10局、提亞哥打了15局、馬紐打了17局。問題很簡單：誰輸了第六局？」

解題的思考邏輯是，要先知道總共打了幾局。每局都會有2個人上場，所以將每個人上的次數相加，再除以2，就知道總共打 (10 + 15 +17) ÷ 2 = 21 局比賽。只有3人參賽，最多下場一局比賽就要再度上場。這麼一來，就算每一局都輸，也會打到一半的賽事。21的一半，可能是10局，也可能是11局，這取決於第一局是否有上場。

第一局就上場的話，可以打到11局（第一、三、五……等奇數局），第二局才上場，就只能打到10局（第二、四、六……等偶數局）。這也是唯一可以只打10局的狀況。

登楞，重要線索出現！只要有人打了10局，他就是第一局輪空，第二局上場輸了，第三局輪空，第四局上場輸了，第五局輪空，第六局上場又輸！換句話說，那位打10局的選手就是第六局的落敗者。根據題目，正是號稱法國魔術師的鮑里斯。不只如此，馬紐還趁機虧了一下鮑里斯，因為打了10局的他，暗示著從頭輸到尾啊！

看似平淡無奇的幾個數字，卻暗藏了許多限制條件，讓我們可以推敲出唯一的可能解，的確是讓人玩味的謎題。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。