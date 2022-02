閱讀數學／NBA球星吉諾比利的數學素養題(中)

希平方文法小學堂開課囉,從高中、大學、甚至到職場上,都不乏有上台報告的機會,報告完大家總是會說:Thank you for your listening.,單看這個句子的話 listening 是動名詞,所以放在 your 後面「貌似」合理,但這個說法是最自然的講法嗎?

2022-02-17 10:00