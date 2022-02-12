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閱讀數學／NBA球星吉諾比利的數學素養題(上)

聯合新聞網 / 賴以威（數感實驗室）
退役馬刺傳奇吉諾比利（Manu Ginobili）。 圖／歐新社
退役馬刺傳奇吉諾比利（Manu Ginobili）。 圖／歐新社

身為NBA球星，除了球場上的精湛表現，場下的言行舉止、個人興趣也是球迷關注的焦點。有些球星喜歡跑車，有些球星喜歡收集球鞋。事實上，也有球星喜歡數學！例如，湖人隊的後衛羅素．衛斯特布魯克，就曾公開向數學熱情告白：「數學，是一門跟解決問題有關的科目，不管是數學題目或是其他的題型。解題讓你有種『完成一件事』的成就感。我記得我修過代數，或是更進階的課程，那裡有很多困難的問題。而我就是──很有興趣！」

今天，我們要再介紹另一位知名球星對數學的熱愛，那就是前馬刺隊的得分後衛，人稱「鬼切」的──馬紐．吉諾比利！

§數學謎題──答對就能見到本人

馬紐常在推特上分享數學謎題。比方說，他曾經以自己和馬刺隊友鮑里斯、提亞哥為例，出了一則符合108數學素養的生活情境題：

「鮑里斯、提亞哥和馬紐三個人打桌球，輸的人下場，贏的人繼續留在場上。我們只知道全部結束後，鮑里斯打了10局、提亞哥打了15局、馬紐打了17局。問題很簡單：誰輸了第六局？」

乍看之下，滿足條件的可能狀況應該有很多，居然可以確定「第六局」是誰輸？讓我們聽聽馬紐的解答吧！

首先，我們要先知道總共打了幾局。因為每一局都會有2個人上場，所以將每個人上的次數相加，再除以2，就能知道總共打了(10 + 15 +17) ÷ 2 = 21 局比賽。另外，因為只有3人參賽，所以最多下場一局比賽，就要再度上場。這麼一來，就算每一局都輸，也會打到一半的賽事。21的一半，可能是10局，也可能是11局，這取決於第一局是否有上場。

給了這些線索，你能繼續推論下去嗎？

（未完待續）

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。

數學 數感實驗室 NBA

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